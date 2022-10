La série télévisée Sonic Prime sera diffusée sur Netflix le 15 décembre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les fans de Sonic peuvent se réjouir car vous aurez une nouvelle émission de télévision animée à savourer en même temps que votre repas de Noël. Sonic Prime sera diffusé pour la première fois le 15 décembre 2022.

Cette série animée mettra en scène tous nos personnages préférés, dont Sonic (bien sûr), Tails et tous les autres. Il y a même une nouvelle bande-annonce que vous pouvez regarder pour faire monter l'excitation.

Vous voulez le regarder ? Bien sûr que oui. Nous le voulons tous !

La série Sonic Prime est déjà présente sur Netflix, mais il faudra attendre la mi-décembre pour la regarder. Vous pouvez toutefois demander au streamer de vous rappeler quand il sera disponible, car personne ne risque d'oublier ! Le synopsis du premier épisode a été publié, et il semble tout aussi excellent que prévu.

"Après des années d'égocentrisme, d'insolence et d'arrogance, et après avoir considéré sa vie et ses amis les plus proches comme acquis, Sonic le hérisson (Deven Mack) part dans une aventure qui ne ressemble à aucune autre." Comment ne pas aimer ?

IMDB indique actuellement que la première saison de Sonic Prime compte 24 épisodes, bien que la page de la série sur Netflix ne le confirme pas pour le moment.

Certains d'entre nous sont assez âgés pour se souvenir de l'arrivée de Sonic sur nos SEGA Master Systems, mais il y a tout un nouveau monde d'enfants qui n'ont pas encore pu profiter de sa rapidité et Netflix sera sûrement ravi de les y initier. Les gens de SEGA espèrent que ces nouveaux spectateurs se transformeront également en acheteurs de futurs jeux Sonic.

Écrit par Oliver Haslam.