Vous partagez un compte Netflix ? Vous devrez payer des frais d'utilisation supplémentaires en 2023.

(Pocket-lint) - Après avoir indiqué pendant des mois qu'il prévoyait de sévir contre le partage de mots de passe, Netflix a finalement confirmé qu'il commencerait à le faire au début de l'année prochaine.

Le géant du streaming a annoncé mardi, lors de sa conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, qu'il facturera aux abonnés des frais mensuels supplémentaires s'ils partagent leurs identifiants de connexion à partir du début de 2023. Netflix, qui se prépare également à lancer pour la première fois un niveau d'abonnement financé par la publicité, a déclaré qu'il laissera les abonnés créer des sous-comptes dans le cadre de ses efforts vigoureux pour enfin "monétiser le partage de compte" (alias réprimer le partage de mot de passe).

"Nous avons adopté une approche réfléchie pour monétiser le partage de compte et nous commencerons à la déployer plus largement à partir de début 2023", a déclaré Netflix dans sa dernière lettre aux actionnaires. "Après avoir écouté les commentaires des consommateurs, nous allons offrir la possibilité aux emprunteurs de transférer leur profil Netflix dans leur propre compte, et aux partageurs de gérer plus facilement leurs appareils et de créer des sous-comptes ('membre supplémentaire') s'ils veulent payer pour leur famille ou leurs amis".

Netflix poursuit : "Dans les pays disposant de notre plan à prix réduit soutenu par la publicité, nous nous attendons à ce que l'option de transfert de profil pour les emprunteurs soit particulièrement populaire."

Netflix a récemment introduit un outil de transfert de profil qui permet aux utilisateurs de transférer facilement leurs recommandations personnalisées, leur historique de visionnage et plus encore vers un nouveau compte.(Pocket-lint a un guide qui explique comment la fonctionnalité fonctionne.) Il a également annoncé la semaine dernière qu'il déploie son niveau de 6,99 $ par mois soutenu par la publicité, appelé Ads with Basic, le 3 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Selon Netflix, les publicités dureront entre 15 et 30 secondes.

N'oubliez pas qu'au début de l'année, Netflix a annoncé qu'il perdait des abonnés pour la première fois depuis plus de 10 ans, le nombre d'abonnés ayant encore diminué de 1,3 million aux États-Unis et au Canada et de 1 million dans le monde entier au cours du dernier trimestre.

Netflix s'attaque apparemment de front à ce problème en empêchant les utilisateurs de partager leur mot de passe. La société a effectué des tests qui poussent les utilisateurs du Chili, du Costa Rica et du Pérou à payer un supplément pour un sous-compte si elle pense que quelqu'un accède à leur abonnement en dehors de leur foyer. Netflix a également testé un moyen pour les utilisateurs d'Argentine, du Salvador, du Guatemala, du Honduras et de la République dominicaine d'acheter des"maisons" supplémentaires pour des comptes en dehors de leur foyer principal.

Netflix n'a pas encore confirmé le montant qu'il facturera aux abonnés par utilisateur supplémentaire en 2023. Pocket-lint vous tiendra au courant.

