Comment passer au plan publicitaire moins cher de Netflix ?

(Pocket-lint) - Le 3 novembre, Netflix lancera un abonnement moins cher avec publicité aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres grands pays.

Appelé"Basic with ads", ce plan d'abonnement avec publicité vous permet de regarder Netflix à un prix plus bas. Vous pouvez diffuser des vidéos en qualité HD (jusqu'à 720p) sur un seul téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur pris en charge à la fois. Mais, contrairement aux plans sans publicité de Netflix, des publicités seront diffusées avant ou pendant la plupart des émissions de télévision et des films - et, élément crucial, certains films et émissions de télévision peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions de licence. Les téléchargements ne sont pas non plus inclus.

Cependant, avec le plan sans publicité, vous obtenez les jeux Netflix sans publicité ! Déroutant, non ? Quoi qu'il en soit, si vous voulez essayer d'économiser de l'argent, surtout à l'approche des mois d'hiver, c'est facile.

Comment obtenir le forfait de base avec publicités de Netflix ?

Vous pouvez soit vous inscrire au forfait de base avec publicités, soit changer de forfait si vous êtes déjà abonné.

Abonnés actuels de Netflix

Si vous êtes actuellement membre de Netflix, vous pouvez passer à l'offre de base avec publicités.

Rendez-vous sur netflix.com/votrecompte. Connectez-vous à votre compte Netflix. Sous Détails du forfait, sélectionnez Changer de forfait. Si vous ne voyez pas Modifier le plan, contactez Netflix ici.

Si votre compte est en attente, Netflix ne vous permettra pas de modifier votre forfait. Choisissez le forfait souhaité, puis sélectionnez Continuer ou Mettre à jour. Sélectionnez Confirmer le changement ou Confirmer.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire ? Consultez la page d'assistance de Netflix sur le changement de forfait.

Nouveaux abonnés Netflix

Si vous êtes un nouvel abonné de Netflix, vous pouvez vous inscrire au forfait de base avec publicités comme vous le feriez pour tout autre forfait.

Visitez netflix.com/signup. Choisissez un forfait. Vous pouvez changer de plan ou annuler à tout moment. Le plan "Basic with ads" de Netflix ne sera pas lancé avant novembre 2022. Créez un compte en saisissant votre adresse électronique et en créant un mot de passe. Entrez un mode de paiement. C'est tout.

Vous avez besoin d'aide ? Consultez la page d'assistance de Netflix pour vous inscrire. Vous y trouverez également des instructions pour ceux qui utilisent l'application Netflix pour les appareils mobiles et les décodeurs.

Pouvez-vous modifier un abonnement Netflix à tout moment ?

Oui, vous pouvez passer d'un abonnement à un autre quand vous le souhaitez. Mais il y a quelques points à retenir si vous essayez de changer votre abonnement Netflix.

Un changement de forfait prend effet immédiatement. Votre date de facturation sera modifiée en fonction du solde de votre dernier paiement.

Un changement de plan avec un prix inférieur prend effet à votre prochaine date de facturation. Vous pouvez continuer à utiliser les fonctionnalités du plan supérieur jusqu'à votre prochaine date de facturation.

Combien de publicités y a-t-il dans le plan publicitaire de Netflix ?

Vous pouvez vous attendre à voir une moyenne d'environ 4 minutes de publicités par heure, et une publicité peut durer jusqu'à 30 secondes. Vous ne pouvez pas sauter ou avancer rapidement les publicités, mais vous pouvez interrompre la lecture pendant une publicité.

Vous appréciez votre expérience Netflix telle qu'elle est aujourd'hui ? Très bien ! Rien ne va changer dans la façon dont vous regardez Netflix.



À partir de novembre, Netflix sera disponible à partir de 6,99 $ par mois. Basic with Ads, le nouveau forfait de Netflix avec publicité à prix réduit. https://t.co/OjRfIkbXWs- Netflix (@netflix) 13 octobre 2022

Quand le forfait Netflix Basic avec publicités sera-t-il disponible ?

Le plan Basic avec publicités sera disponible au début du mois de novembre 2022 : 1er novembre 2022 : Canada, Mexique

3 novembre 2022 : Australie, Brésil, France, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Royaume-Uni, États-Unis.

10 novembre 10 : Espagne Lire : Conseils et astuces Netflix : Comment maîtriser votre expérience de binge-watching ? Vous voulez en savoir plus ? Consultez le hub FAQ de Netflix pour le plan Basic with ads.

