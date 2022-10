Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix est en pleine mutation, avec une nouvelle grille tarifaire dont on parle depuis longtemps et qui repose sur le fait que les utilisateurs regardent des publicités sur le service pour la première fois, ce qui semble se rapprocher de plus en plus.

Aujourd'hui, la société a rompu avec les conventions en adhérant au Broadcasters' Audience Research Board du Royaume-Uni, connu sous le nom de Barb.

Cet organisme mesure de manière indépendante la façon dont les téléspectateurs regardent la télévision, en notant les différentes plates-formes et chaînes en fonction de leur niveau d'engagement pour produire des classements.

Ce service est étroitement lié aux annonceurs, qui peuvent utiliser ses informations pour déterminer où ils doivent placer leurs publicités et combien ils doivent payer pour ce privilège.

C'est la première fois que Netflix permet à un organisme extérieur d'accéder à son modèle d'abonnement et à son audience et de les évaluer, mais c'est sans doute nécessaire pour commencer à vendre des créneaux publicitaires.

Les données d'audience seront disponibles pour les abonnés de Barb à partir du 2 novembre 2022, ce qui laisse penser qu'un volet publicitaire pourrait être mis en place peu de temps après, donnant ainsi aux annonceurs un peu de temps pour trouver une stratégie autour du nouveau modèle économique de Netflix par rapport à une chaîne de diffusion standard.

Bien entendu, cela ne nous rapproche pas d'une date de lancement effective du volet publicitaire - nous restons à l'écoute d'une annonce de Netflix à ce sujet.

Écrit par Max Freeman-Mills.