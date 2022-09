Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bridgerton est l'une des séries les plus populaires de Netflix et Queen Charlotte est l'un des meilleurs personnages de la série. Il n'est donc pas surprenant qu'une série dérivée sur elle soit en préparation.

Cette série dérivée s'appellera "Queen Charlotte : A Bridgerton Story" et se concentrera sur la jeune reine Charlotte et son histoire, notamment son ascension au pouvoir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le spin-off de Bridgerton Queen Charlotte, y compris la date de sortie prévue, ainsi que la façon de le regarder et ce à quoi vous devez vous attendre.

Queen Charlotte : A Bridgerton Story date de sortie

Netflix n'a pas confirmé la date de sortie de Queen Charlotte : A Bridgerton Story, bien qu'il ait dit 2023, nous savons donc que nous devrons attendre au moins jusqu'à l'année prochaine.

Lasaison 3 de Bridgerton devrait également sortir fin 2022 ou début 2023, mais on ne sait pas encore si la série dérivée sortira en même temps que Bridgerton ou si le service de streaming les gardera séparées.

Comment regarder Queen Charlotte : A Bridgerton Story

Lorsque Queen Charlotte : A Bridgerton Story sortira, nous savons qu'il s'agira d'une série Netflix et que vous devrez donc avoir votre abonnement Netflix prêt.

De quoi parlera Queen Charlotte : A Bridgerton Story ?

Le spin-off Queen Charlotte : A Bridgerton Story sera basé sur la jeune reine Charlotte et son parcours pour devenir la reine puissante, indiscrète et excellente que nous avons appris à connaître et à aimer à Bridgerton.

Netflix a également déclaré que le spin-off couvrira la jeune Violet Bridgerton et Lady Danbury.

Il est dit qu'il s'agit d'une "série préquelle limitée", mais pour l'instant, nous ne savons pas combien d'épisodes elle proposera.

Chers lecteurs, réjouissez-vous d'une présentation officielle de la royauté elle-même, India Amarteifio, qui, avec l'incomparable duo Golda Rosheuvel et Adjoa Andoh, vous révèlera les origines de Votre Majesté. La reine Charlotte : A Bridgerton Story est en route, en effet. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu- Bridgerton (@bridgerton) 23 septembre 2022

Qui sera au casting de Queen Charlotte : A Bridgerton Story ?

Netflix a confirmé un certain nombre de membres du casting de Queen Charlotte : A Bridgerton Story.

Voici la liste de ceux que l'on peut s'attendre à voir dans le spin-off.

Golda Rosheuvel dans le rôle de la Reine Charlotte

India Amarteifio : Reine Charlotte plus jeune

Adjoa Andoh : Lady Agatha Danbury

Arsema Thomas : jeune Agatha Danbury

Cyril Nri : Lord Danbury

Lady Bridgerton : Ruth Gemmell

James Fleet : Roi George III

Corey Mylchreest : jeune roi George III

Michelle Fairley : Princesse Augusta douairière

Hugh Sachs : Brimsley

Sam Clemmett : Brimsley plus jeune

Richard Cunningham : Lord Bute

Adolphus : Tunji Kasim

Rob Maloney : Médecin royal

Vive la reine Charlotte !

Pour sa prochaine série, Lady @ShondaRhimes fera la chronique de l'ascension de Sa Majesté vers la proéminence et le pouvoir estimé dans un préquel qui verra Golda Rosheuvel reprendre son rôle et India Amarteifio rejoindre le Ton en tant que jeune Reine Charlotte. pic.twitter.com/SELpiMdnDc- Bridgerton (@bridgerton) 30 mars 2022

Y a-t-il une bande-annonce pour Queen Charlotte : A Bridgerton Story ?

Il n'y a pas encore de bande-annonce complète, mais Netflix a profité de son événement Tudum à la fin du mois de septembre pour révéler un clip First Look qui montre la jeune reine Charlotte essayant d'escalader un mur de jardin et rencontrant son futur mari, le roi George.

Le clip montre que le spin-off suivra un humour et un style similaires à ceux de Bridgerton, ce qui devrait enthousiasmer les fans.

Que regarder avant Queen Charlotte : A Bridgerton Story ?

Queen Charlotte : A Bridgerton Story est réalisée par Shonda Rhimes - la même productrice responsable de Bridgerton, ainsi que d'excellentes séries comme Grey's Anatomy.

Comme la série raconte l'histoire de Queen Charlotte avant la série Bridgerton, vous n'avez pas besoin de regarder Bridgerton avant de regarder le spin-off. Mais si vous n'avez pas vu Bridgerton, alors cela vaut vraiment la peine de le regarder et vous aurez une bonne idée du style et de l'humour auxquels vous pouvez vous attendre de la part de Queen Charlotte : A Bridgerton Story, comme nous l'avons mentionné.

Écrit par Britta O'Boyle.