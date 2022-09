The Watcher sur Netflix : Date de sortie, intrigue et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix lancera bientôt sur sa plateforme de streaming The Watcher, une série télévisée limitée de Ryan Murphy (American Horror Story, Glee).

Basée sur une histoire vraie, elle met en scène Naomi Watts et Bobby Cannavale dans le rôle d'un couple terrorisé par un harceleur non identifié qui épie leurs moindres gestes - d'où le titre.

Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Date de sortie de The Watcher

The Watcher sera disponible à partir du 13 octobre 2022.

Comment regarder The Watcher

The Watcher est une exclusivité Netflix.

Combien d'épisodes comptera The Watcher ?

Il y aura sept épisodes au total. Comme il s'agit d'une série limitée, il n'y aura pas de deuxième saison.

Histoire et décor de The Watcher

La série est basée sur l'histoire vraie de Nora et Dean Brannock qui, en 2015, ont emménagé dans la maison de leurs rêves dans le New Jersey, pour bientôt commencer à recevoir des lettres inquiétantes d'un mystérieux harceleur se faisant appeler "The Watcher".

Netflix a remporté une guerre d'enchères pour les droits de leur récit horrifiant.

Les acteurs et l'équipe de The Watcher

Naiomi Watts (The Ring, King Kong) incarne Nora Brannock, tandis que Bobby Cannavale (Mr Robot, Boardwalk Empire) est son mari, Dean. Mia Farrow et Jennifer Coolidge apparaissent également.

La série a été créée par Ryan Murphy et Ian Brennan (également de Glee).

Y a-t-il une bande-annonce pour The Watcher ?

Netflix a diffusé une bande-annonce pour The Watcher lors de son événement pour les fans Tudum en septembre 2022. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Écrit par Rik Henderson.