(Pocket-lint) - En plus d'une troisième saison, la présence de The Witcher sur Netflix s'étend cette année à une nouvelle mini-série préquelle qui se déroule plus de mille ans avant l'époque de Geralt de Rivia.

Cette nouvelle série limitée s'intitule The Witcher : Blood Origin, et met en scène la formidable Michelle Yeoh dans le rôle d'une elfe à l'époque où le premier prototype du Witcher a été créé.

Bien sûr, nous nous éloignons quelque peu des romans avec cette série, il est donc difficile de prédire exactement où elle ira. Mais nous disposons déjà de quelques informations sur sa sortie, son casting et son intrigue. Voici tout ce que nous savons pour l'instant.

The Witcher : Blood Origin - Date de sortie

Diffusion le 25 décembre 2022

Lors de ses annonces Tudum, Netflix a annoncé que Blood Origin sera diffusé à partir du 25 décembre, jour de Noël 2022.

Les mondes vont s'entrechoquer. The Witcher : Blood Origin arrive sur Netflix en décembre. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2022

Pour ceux qui fêtent dans l'hémisphère nord, ce sera une mini-série avec laquelle vous pourrez vous blottir sous une couverture au coin du feu et faire un binge après une journée à consommer trop de nourriture.

Blood Origin est décrite comme une série limitée, alors ne vous attendez pas à une série épique de huit épisodes comme The Witcher proprement dit. À l'origine, la série devait compter six épisodes, mais il est désormais plus probable qu'elle n'en compte que quatre, selon les dernières informations.

The Witcher : Blood Origin - Où puis-je le regarder ?

Comme il s'agit d'une série originale Netflix, celle-ci sera disponible en streaming exclusivement sur Netflix à partir de décembre.

The Witcher : Blood Origin - L'intrigue

Netflix nous a déjà donné un aperçu de l'histoire racontée dans Blood Origin. Le synopsis décrit le film comme se déroulant 1200 ans avant Geralt, Ciri et Yennefer, lorsque le premier prototype du Witcher a été créé.

Il "explore" cette création et raconte les événements qui ont conduit à la "Conjonction des Sphères", où les mondes des hommes, des elfes et des monstres fusionnent pour ne former qu'un seul monde.

The Witcher : Blood Origin - Cast

Le membre le plus récemment confirmé du casting est Minnie Driver. L'actrice sera la voix-off d'un personnage de l'univers de The Witcher qui fera une apparition dans la troisième saison de The Witcher.

Le membre le plus remarquable du casting est sans aucun doute la légende Michelle Yeoh, qui incarne l'elfe protagoniste Scian. Elle est rejointe par Sophia Brown et Laurance O'Fuarain dans les rôles de Éile et Fjall.

Les fans de séries télévisées comiques britanniques reconnaîtront immédiatement Lenny Henry dans la liste, ainsi que la star de Black Books, Dylan Moran. Il y en a bien sûr d'autres dans le casting de la série épique, nous avons noté quelques-uns des plus notables ci-dessous.

Michelle Yeoh - Scian

Lenny Henry - Balor

Sophia Brown - Éile

Laurence O'Fuarain - Fjall

Dylan Moran - Uthrok One-Nut

Jacob Collins-Levy - Eredin

Francesca Mills - Meldof

Nathaniel Curtis - Brían

Mirren Mack - Merwyn

Minnie Driver - Narrateur

Huw Novelli - Frère Mort

Zach Wyatt - Syndril

Lizzie Annis - Zacaré

Amy Murray - Fenrick

Hebe Beardsall - Catrin

Kim Adis - Ket

Aidan O'Callaghan - Kareg

The Witcher : Blood Origin - Bandes-annonces et courts métrages

Jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu de la série est la bande-annonce qui a été publiée en décembre 2021. Nous l'avons intégrée ci-dessous pour votre plaisir.

Au fur et à mesure que d'autres teasers, bandes-annonces et reportages seront publiés, nous les ajouterons ici. Espérons que d'ici le lancement du jeu, nous en verrons d'autres pour aiguiser notre appétit pour le prochain volet de Witcher.

