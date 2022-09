Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vikings : Valhalla revient pour une deuxième saison, ce qui tombe bien puisque la première s'est terminée sur un certain cliffhanger.

Avec les frères Harald et Olaf Sigurdsson qui sont maintenant dans des camps différents dans la bataille pour le trône, et Leif et Freydis réunis, l'action va se poursuivre à un rythme soutenu. Cela promet d'être passionnant.

Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle saison jusqu'à présent.

Vikings : Valhalla saison 2

Nous n'avons pas encore de date de diffusion précise, mais Netflix a confirmé que Vikings : Valhalla saison 2 sera diffusée en 2023.

Comment regarder Vikings : Valhalla saison 2

Comme pour la première saison, Vikings : Valhalla saison 2 sera exclusive à Netflix.

Combien d'épisodes comptera Vikings : Valhalla saison 2 ?

Comme pour Vikings : Valhalla saison 1, la deuxième saison sera composée de huit épisodes. Nous le savons car Netflix a annoncé une commande de trois saisons en 2019, avec 24 épisodes commandés au total.

Vikings : Valhalla saison 2 : intrigue et rumeurs

Netflix a publié un bref extrait teaser de la saison 2 lors de sa présentation Tudum en septembre 2022. On y voit un Leif, Freydis et Harald réunis fuyant l'armée d'Olaf (le frère d'Harald), ainsi que d'autres rescapés de l'invasion de Kattegat. Il ordonne à ses hommes de les tuer, mais une aide invisible arrive de la mer.

C'est à peu près tout ce que nous savons sur l'intrigue de la saison 2 jusqu'à présent, bien que nous puissions nous attendre à d'autres événements en Angleterre, avec Emma qui a pris le trône et l'ancienne reine de Canute, Ælfgifu, qui cherche à se venger.

Vikings : Valhalla saison 2 : casting et équipe

La plupart des acteurs de la saison 1 sont de retour (à l'exception de ceux qui ont péri, naturellement).

Il s'agit de Sam Corlett dans le rôle de Leif Erikson, de Frida Gustavsson dans le rôle de Freydís Eiríksdóttir et de Leo Suter dans le rôle de Harald Sigurdsson.

Jóhannes Haukur Jóhannesson reprend son rôle d'Olaf Haraldsson, bien sûr, puisqu'il est présent dans le clip de lancement diffusé par Netflix.

Comment rattraper le retard sur Vikings

Il y a en fait beaucoup de choses à rattraper si vous venez découvrir Vikings : Valhalla. Non seulement vous pouvez regarder l'intégralité de la saison 1 sur Netfix, mais il y a aussi six saisons de son prédécesseur primé, Vikings, disponibles sur Hulu aux États-Unis et Amazon Prime Video au Royaume-Uni.

À partir de 2024, la série passera intégralement sur Netflix, mais vous devrez pour l'instant rattraper votre retard sur les plateformes susmentionnées.

La série originale Vikings se déroule 100 ans avant les événements du Valhalla et raconte l'histoire de Ragnar Lothbrok et de ses fils, qui est parfois mentionnée dans les séries suivantes.

Y a-t-il une bande-annonce de Vikings : Valhalla saison 2 ?

Netflix a publié un clip d'une minute et demie lors de sa présentation Tudum en septembre 2022. Vous pouvez le regarder en haut de cette page.

Y aura-t-il une saison 3 de Vikings : Valhalla saison 3 ?

Il y aura une saison 3 de Vikings : Valhalla saison 3. Netflix a annoncé en mars 2022 qu'il avait commandé deux nouvelles saisons (2 et 3) de la série à succès.

Sonnez les cloches. Vikings : Valhalla est de retour pour les saisons 2 et 3. SKOL ! pic.twitter.com/y6vmMVJual- Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) 9 mars 2022

Écrit par Rik Henderson.