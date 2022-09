The Witcher : Blood Origin sortira le 25 décembre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de ses grandes annonces Tudum - en même temps que de nombreuses autres séries à succès - Netflix a annoncé quand la préquelle de son adaptation du roman d'Andrzej Sapkowski débarquera sur la plateforme.

La date prévue pour The Witcher : Blood Origin sera diffusé le 25 décembre (jour de Noël), et la série limitée ne comptera que quatre épisodes.

Les mondes vont se heurter. The Witcher : Blood Origin arrive sur Netflix en décembre. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2022

Cette série particulière se déroule plus de mille ans avant l'époque de Geralt, Ciri et Yennefer, et raconte comment "sept parias du monde elfique s'unissent dans une quête de sang contre une puissance imparable".

La série couvrira un événement connu sous le nom de Conjonction des Sphères où les elfes, les humains et les monstres entrent en collision et viennent habiter le même monde.

Blood Origin met en vedette Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain et - récemment annoncé - Minnie Driver.

Cette dernière jouera le rôle d'une narratrice en voix off, qui tissera l'histoire en montrant comment elle se rattache et s'intègre à l'histoire de The Witcher dans le futur, et devrait apparaître à l'écran dans la prochaine série proprement dite.

