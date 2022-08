Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lumière rouge, lumière verte. Si vous êtes un fan de Squid Game, nous ne doutons pas que vous prononcerez cette phrase de la même manière que nous venons de la prononcer dans nos têtes. Vous serez peut-être également heureux d'apprendre que vous pourrez bientôt jouer à une version réelle de Squid Game avec vos amis dans certains endroits aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Une société de jeux interactifs appelée Immersive Gamebox a signé un accord avec Netflix pour développer une expérience Squid Game en personne, permettant à des équipes de participer à des défis inspirés de certains jeux de la série télévisée.

Voici tout ce que vous devez savoir.

L'expérience Squid Game en personne verra des équipes de deux à six joueurs s'affronter dans une série de défis inspirés des jeux de la série télévisée.

L'expérience réelle comprendra une version adaptée des jeux suivants :

Feu rouge, feu vert - pour ce jeu, vous utiliserez le suivi de mouvement 3D pour contourner les obstacles et vous mettre en sécurité.

Dalgona - ce jeu consiste à découper des formes dans le temps imparti en utilisant le suivi de mouvement 3D de votre visière.

Tug of War - Vous devrez coordonner vos efforts avec ceux de vos coéquipiers pour gagner.

Billes - pour ce jeu, vous utiliserez les écrans tactiles pour lancer des billes sur l'écran central afin de passer au niveau suivant.

Pont de verre - pour ce jeu, vous devrez travailler avec votre équipe pour résoudre des énigmes et atteindre l'autre côté.

Jeu du calmar - Vous jouerez au véritable jeu du calmar, pour de vrai. Faites votre chemin autour du parcours et esquivez les ennemis.

Chaque fois que vous perdez un défi, vous perdez une vie virtuelle. Oui, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas. Chaque fois que vous gagnez un défi, de l'argent virtuel apparaît dans une tirelire.

Vous pouvez regarder une vidéo de ce à quoi vous pouvez vous attendre en suivant ce lien, mais la société précise : "Vous participerez en tant que concurrent à Squid Game et devrez survivre aux six défis de l'émission. À l'aide de nos visières de suivi de mouvement en 3D et d'écrans tactiles répartis dans la pièce, vous devrez survivre à chaque défi pour progresser dans le jeu".

Il y aura quelques endroits aux États-Unis et au Royaume-Uni où vous pourrez participer au défi Squid Game dans la vie réelle et d'autres sont prévus avant la fin de l'année.

Pour ceux qui sont aux Etats-Unis, voici où vous devrez vous rendre :

Le Lower East Side de Manhattan, New York.

Victoria Gardens, Rancho Cucamonga, Californie

Oakbrook Chicago, Illinois

Colorado, Denver

Grand Scape, Dallas

Cibolo, San Antonio

Woodlands Mall, Houston, Texas

Utah, Salt Lake City

Virginie, Arlington

Pour ceux qui sont au Royaume-Uni, voici où vous pourrez jouer :

Lakeside, Essex

Southbank, Londres

Wandsworth, Londres

Manchester Arndale

D'autres sites ouvriront à Leeds, Liverpool et au Trafford Centre de Manchester avant la fin de l'année 2022. D'autres sites seront ouverts en 2022, notamment à Berlin, Hambourg, San Jose, San Francisco et deux autres au Texas.

Les prix varient en fonction de l'âge. Au Royaume-Uni, la version interactive de Squid Game coûtera 34 £ pour un adulte (12+), 24 £ pour un junior qui doit être accompagné d'un adulte dans la boîte de jeu, et 29 £ pour un étudiant.

Aux États-Unis, un adulte (12+) coûte 34,99 $, un junior 24,99 $ et un étudiant 29,99 $.

L'expérience dure 60 minutes et est recommandée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Vous pouvez réserver dès maintenant en vous rendant sur Immersive Gamebox.

L'expérience interactive Squid Game arrivera dans les lieux que nous avons mentionnés ci-dessus à partir du 21 septembre 2022.

Les autres lieux n'ont pas encore de date.

En plus de la confirmation d'une deuxième saison de Squid Game, dont vous pouvez lire tous les détails dans notre article séparé, Netflix crée également un jeu télévisé.

Le prix de ce jeu sera de 4,56 millions de dollars, mais vous devrez vous inscrire pour y participer. Pour savoir comment participer et ce que cela implique, lisez notre autre article.

Écrit par Britta O'Boyle.