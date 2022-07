Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix a mis le feu aux poudres en sortant Extraction en 2020, le film d'action mené par Chris Hemsworth explosant au sommet de ses classements et accumulant des chiffres énormes à mesure que sa popularité se répandait.

Nous savons maintenant qu'une suite est prévue, avec le retour d'Hemsworth et du réalisateur du premier film. Découvrez tous les détails clés ici.

Nous avons appris qu'Extraction allait avoir une suite en septembre 2021, lorsque Netflix a diffusé une bande-annonce très courte, essentiellement composée de séquences des derniers instants du premier film.

Elle se termine par la confirmation d'Extraction 2, mais ne précise pas de date ni de fenêtre de sortie, sans surprise. À la mi-2022, cependant, Collider a rapporté que le film devrait sortir en 2023, après avoir terminé son tournage en avril 2022.

Cela signifie qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à attendre avant d'en savoir plus sur la prochaine destination du Tyler Rake d'Hemsworth et sur la mission qui l'attend.

Vous pouvez découvrir le premier teaser d'Extraction 2 ici même.

Il est court mais agréable, et rappelle la fin du film précédent, avec Tyler Rake plongeant dans une rivière en danger de mort après avoir été blessé en protégeant son équipe.

Nous ajouterons à cette section toutes les autres bandes-annonces qui seront publiées pour le film, alors n'hésitez pas à revenir pour voir si quelque chose est apparu.

Extraction 2 sera heureusement un film simple à regarder une fois qu'il sera sorti - en tant que film original Netflix, tout ce dont vous aurez besoin est un compte Netflix ou une période d'essai pour le regarder dans son intégralité.

Il est possible qu'il soit exploité de manière limitée dans les salles de cinéma, étant donné la popularité du premier film, mais nous devrons attendre de voir ce que Netflix annoncera à ce sujet lorsque la date de sortie sera confirmée.

Pour l'instant, nous ne connaissons que trois noms clés concernant Extraction 2, mais ils sont très importants.

Tout d'abord, Chris Hemsworth est de retour dans le rôle principal du mercenaire Tyler Rake. Vous pouvez donc vous attendre à de nouvelles scènes de combat et à des cascades impressionnantes de la part de l'acteur principal.

Deuxièmement, le cascadeur devenu réalisateur Sam Hargrave est à nouveau aux commandes, ce qui est tout aussi encourageant si vous espérez voir le genre de chorégraphie et de brutalité qui ont rendu les combats et les poursuites d'Extraction si mémorables.

Enfin, le scénariste Joe Russo, qui a beaucoup travaillé avec Marvel aux côtés de son frère Anthony, écrit à nouveau le film, ce qui signifie que les trois plus grands noms attachés au ton et au contenu du premier film sont tous de retour pour la suite.

Il est possible que d'autres membres du casting reviennent, mais rien n'est confirmé à ce stade et nous devrons attendre pour en savoir plus, semble-t-il.

À la fin d'Extraction, Tyler Rake était dans une situation difficile, mais le fait qu'il y ait une suite signifie que nous savons qu'il a survécu et qu'il se battra un autre jour.

Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce qu'Extraction 2 pourrait lui faire faire.

Le scénariste Joe Russo a déclaré que l'équipe ne voulait pas refaire le même film, ce qui signifie que le ton et le rythme de la suite devraient être légèrement différents. Nous sommes impatients de découvrir à quel point cela sera différent.

Russo a également déclaré à Collider que par rapport au premier film, Extraction 2 "a un schéma de couleurs différent. Il se déroule dans une autre partie du monde".

Cela signifie que nous sommes optimistes quant au fait que nous aurons l'occasion de voir de nouveaux lieux et potentiellement un tas de cascades qui jouent sur n'importe quelle partie du monde dans laquelle nous atterrissons, étant donné que cela a bien fonctionné pour le Bangladesh dans Extraction.

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Sam Hargrave (@samhargrave)

D'après les deux clichés ci-dessus du réalisateur Sam Hargrave, il semble qu'un lieu hivernal et enneigé soit susceptible de figurer à un moment donné dans le film.

Écrit par Max Freeman-Mills.