The Gray Man 2 en développement chez Netflix

(Pocket-lint) - Netflix a confirmé qu'une suite au film The Gray Man est en préparation, ainsi qu'un film dérivé, voyant une grande expansion de la franchise.

The Gray Man - qui est basé sur une série de livres de Mark Greaney - a débuté sur la plateforme de streaming le 22 juillet 2022 et a été numéro un dans 92 pays le premier week-end de sa sortie.

Le film bénéficie d'un excellent casting, avec Ryan Gosling en vedette, et c'est le troisième film du studio indépendant AGBO à être lancé sur Netflix et le deuxième à atteindre la première place mondiale. AGBO est également à l'origine d'Extraction, avec Chris Hemsworth, qui aura une suite et dont la date de sortie vient d'être fixée à 2023.

Netflix a déclaré que Gosling reviendrait pour la suite de The Gray Man, aux côtés des réalisateurs Joe et Anthony Russo. Il a également été révélé que les Russo et Mike Larocca d'AGBO produiront avec Joe Roth et Jeffrey Kirschenbaum pour Roth Kirschenbaum Films.

La plateforme de streaming a également indiqué que le coscénariste de The Gray Man, Stephen McFeely, écrira la suite.

En ce qui concerne le film dérivé, Netflix a confirmé qu'il sera écrit par les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese, mais son contenu est gardé secret pour le moment.

Il n'y a actuellement aucune indication sur la date de sortie de la suite de The Gray Man, mais étant donné qu'elle doit encore être écrite et filmée, cela risque de prendre du temps. Si l'on se fie à la chronologie d'Extraction, nous pourrions attendre jusqu'en 2024 ou 2025.

Écrit par Britta O'Boyle.