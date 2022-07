Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain plan de Netflix avec publicité est à quelques mois de sa sortie. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur ce nouveau service, y compris son coût et si vos émissions et films préférés seront toujours disponibles.

Une formule d'abonnement moins chère : Un nouveau plan qui diffusera des publicités et coûtera moins cher.

Netflix propose depuis longtemps un service de streaming sans publicité. Bientôt, il lancera une nouvelle formule d'abonnement qui diffusera des publicités. Elle côtoiera les offres classiques sans publicité, mais sera moins chère. Il a déjà été confirmé que Netflix allait lancer ce nouveau type d'abonnement, mais nous ne savons pas encore quand il sera disponible ni combien il coûtera.

Prix : Pas encore connu, mais Netflix ordinaire commence à 10 $/mois.

Rien n'a été dit sur les tarifs de Netflix pour le volet avec publicité. Actuellement, le plan d'abonnement Netflix le moins cher aux États-Unis coûte 9,99 $ par mois sans publicité.

Des publicités : On sait peu de choses, mais la plate-forme de Microsoft diffusera toutes les publicités.

Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est comment la publicité sera diffusée, puisque Microsoft s'est annoncé comme partenaire du nouveau service.

La société a signé un accord avec Netflix pour être le partenaire technologique et commercial du nouveau service, ce qui signifie qu'elle fournira les publicités. Toutes les publicités qui seront vues par les téléspectateurs passeront par la plate-forme de Microsoft : "Les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l'audience de Netflix et à l'inventaire premium de la télévision connectée", a déclaré Microsoft dans un communiqué de presse.

Il est donc clair que les plans s'accélèrent, même si nous ne devrions pas nous attendre à ce que le nouveau niveau soit lancé prochainement.

Le patron de Netflix, Greg Peters, a récemment déclaré qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire avant que le service ne soit prêt : "Il est encore très tôt et nous avons beaucoup à faire", a-t-il déclaré. "Mais notre objectif à long terme est clair : plus de choix pour les consommateurs et une expérience de marque TV de qualité supérieure et plus linéaire pour les annonceurs. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour donner vie à ce nouveau service."

Restrictions : Netflix est toujours en négociation et pourrait ne pas inclure tous les titres.

Netflix a semblé suggérer que son prochain plan avec publicité n'aura pas tous les mêmes films et émissions que vous pouvez actuellement regarder sur le service de streaming sans publicité.

Au cours de la vidéo de l'interview sur les résultats de Netflix pour le deuxième trimestre 2022, les dirigeants de la société ont expliqué que le volet avec publicité comprendra la grande majorité du contenu. Cependant, il semble que Netflix soit toujours en pourparlers avec les studios pour inclure certains titres, et que tous ne seront pas inclus. Si le plan avec publicité devait être lancé dès maintenant, la plupart des utilisateurs bénéficieraient toujours d'une excellente expérience, affirme Netflix.

"Aujourd'hui, la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l'inclure dans le plan de soutien à la publicité", a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix.

"Il y a des choses qui ne le sont pas... sur lesquelles nous sommes en conversation avec les studios, mais si nous lancions le produit aujourd'hui, les membres du volet publicitaire auraient une excellente expérience. Nous dégagerons une partie du contenu supplémentaire, mais certainement pas la totalité, mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une retenue importante pour l'activité", a expliqué M. Sarandos.

Le directeur financier Spencer Neumann a ajouté : "C'est certainement une bonne chose à avoir, mais ce n'est pas une nécessité". Neumann poursuit : "Comme le dit Ted, nous pouvons lancer aujourd'hui sans droits d'autorisation de contenu supplémentaires. Nous espérons pouvoir les compléter, mais nous serons disciplinés dans nos actions".

Voir ci-dessous pour voir l'intégralité de la conversation dans son contexte. Elle commence à environ 18:55.

LeWall Street Journal a rapporté pour la première fois la semaine dernière que Netflix négociait avec les studios pour inclure du contenu sur un niveau avec des publicités.

Date de sortie : début 2023

Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui manquera dans le plan publicitaire à venir, Netflix a déclaré être sur la bonne voie pour lancer le nouveau niveau au début de l'année prochaine.

Netflix a déclaré qu'il prévoyait de "commencer sur une poignée de marchés où les dépenses publicitaires sont importantes", ce qui signifie probablement les États-Unis et le Royaume-Uni.

"Notre intention est de déployer le service, d'écouter et d'apprendre, et d'itérer rapidement pour améliorer l'offre", a déclaré la société dans une lettre aux actionnaires en juillet. "Au fil du temps, nous espérons créer un modèle de publicité télévisée mieux que linéaire, plus transparent et plus pertinent pour les consommateurs, et plus efficace pour nos partenaires publicitaires. Il faudra un certain temps pour développer notre base de membres pour le niveau de publicité et les revenus publicitaires associés, mais à long terme, nous pensons que la publicité peut permettre une augmentation substantielle du nombre de membres (grâce à des prix plus bas) et une croissance des bénéfices (grâce aux revenus publicitaires)".

