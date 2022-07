Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix teste une nouvelle méthode pour empêcher le partage des mots de passe: Il demande aux utilisateurs de certains pays d'acheter des maisons supplémentaires.

Comme l'a d'abord rapporté Bloomberg, les abonnés de Netflix en Argentine, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine pourraient commencer à voir un test contre le partage de mot de passe. Une page d'assistance de Netflix au Honduras explique que certains utilisateurs sont invités à payer des frais supplémentaires s'ils essaient de se connecter à un compte Netflix sur un téléviseur ou un appareil connecté à un téléviseur situé en dehors de leur foyer principal pendant plus de deux semaines.

S'ils souhaitent continuer à utiliser Netflix après deux semaines sur un appareil situé dans cet autre lieu, ils doivent acheter un foyer supplémentaire qui coûte 219 pesos par mois et par foyer en Argentine (1,17 USD). Les utilisateurs du forfait de base de Netflix peuvent ajouter un foyer supplémentaire. Avec l'abonnement Netflix Standard, ils peuvent ajouter jusqu'à deux foyers supplémentaires. Les abonnés à Netflix Premium peuvent en ajouter jusqu'à trois.

Dans les pays tests, les abonnés ont un "foyer" principal où ils peuvent accéder à Netflix sur tous les appareils de ce foyer. Ils peuvent voyager et utiliser Netflix sur des ordinateurs portables et des appareils mobiles, mais le test leur demandera d'acheter des "foyers" supplémentaires pour utiliser le service sur des écrans de télévision. Les abonnés peuvent choisir de ne pas acheter le "home" supplémentaire et peuvent continuer à utiliser le service sur leurs appareils mobiles. L'accès sur le téléviseur sera, bien entendu, bloqué à moins qu'ils n'ajoutent et ne paient le foyer supplémentaire. La page d'assistance de Netflix détaille les nouveaux changements dans le cadre de ce test.

Aussi : Netflix affirme que 100 millions de personnes partagent leurs mots de passe : Des mesures de répression à venir ?

Netflix a déclaré utiliser des informations telles que les adresses IP, les identifiants des appareils et l'activité du compte pour déterminer si les abonnés utilisent un appareil au sein de leur foyer. Le géant du streaming travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs des pays tests de savoir où leur compte est utilisé et d'en restreindre l'accès.

Écrit par Maggie Tillman.