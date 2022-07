Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il a été confirmé que Netflix allait lancer un nouveau type d'abonnement, moins cher et financé par la publicité, mais nous ne savons pas encore quand il sera disponible ni combien il coûtera.

Nous savons en revanche comment la publicité sera diffusée, puisque Microsoft s'est annoncé comme partenaire du nouveau service.

La société a signé un accord avec Netflix pour être le partenaire technologique et commercial du nouveau service, ce qui signifie qu'elle fournira les publicités.

Toutes les publicités qui seront vues par les téléspectateurs passeront par la plate-forme de Microsoft : "Les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l'audience de Netflix et à l'inventaire premium de la télévision connectée", a déclaré Microsoft dans un communiqué de presse.

Il est donc clair que les plans s'accélèrent, même si nous ne devrions pas nous attendre à ce que le nouveau niveau soit lancé prochainement. Greg Peters, le patron de Netflix, affirme qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu'il ne soit prêt : "Il est très tôt et nous avons beaucoup de choses à régler", a-t-il déclaré.

"Mais notre objectif à long terme est clair : plus de choix pour les consommateurs et une expérience de marque TV premium et plus linéaire pour les annonceurs. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour donner vie à ce nouveau service."

Écrit par Rik Henderson.