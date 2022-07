Comment regarder Cyberpunk : Edgerunners ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 a peut-être été critiqué pour l'état d'esprit dans lequel il a été lancé, mais le jeu s'est également vendu à un nombre impressionnant d'exemplaires, introduisant un tout nouveau groupe de personnes dans le monde de Cyberpunk.

Aujourd'hui, son développeur CD Projekt Red s'associe au géant du streaming Netflix pour créer une série télévisée animée qui se déroule dans le même univers, avec de nouveaux personnages qui tentent de faire leur chemin dans Night City. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Cyberpunk : Edgerunners, ici même.

Nous ne connaissons pas encore la date de lancement exacte de Cyberpunk : Edgerunners, mais nous savons en revanche quel mois il sortira : septembre 2022.

Il ne fait aucun doute que Netflix est en train de réfléchir à la date exacte de sortie de ce film, étant donné le nombre de séries et de films qu'il doit mettre en ligne chaque mois. Quoi qu'il en soit, vous pouvez marquer le mois dans votre calendrier et savoir que vous devriez pouvoir regarder la série à un moment ou à un autre.

Voici la bonne nouvelle : il est très simple d'expliquer comment vous pourrez regarder Cyberpunk : Edgerunners lors de sa sortie : il suffit de le faire sur Netflix !

La série est produite par le géant du streaming lui-même, vous ne devriez donc pas pouvoir la trouver ailleurs, ce qui signifie que vous aurez besoin d'une version d'essai ou d'un abonnement actif au service pour regarder ses 10 épisodes.

Jusqu'à présent, nous avons eu droit à plusieurs bandes-annonces pour Edgerunners, dont la principale a été diffusée au début du mois de juin 2022 (voir ci-dessous).

En même temps que cette bande-annonce, Netflix a également diffusé un court clip sans voix, montrant un aperçu de l'infâme gang Maelstrom, avec lequel les personnages de la série vont interagir de manière sanglante à un moment donné.

Plus récemment, au début du mois de juillet 2022, nous avons eu un aperçu du générique de début de la série, qui est élégant et utilise le jaune vif qui a rendu le marketing de Cyberpunk si reconnaissable. Le générique est agrémenté d'un petit air de Franz Ferdinand, ainsi que de la liste des acteurs et de l'équipe.

Nous n'avons pas appris grand-chose sur l'histoire que nous allons voir se dérouler dans Edgerunners, mais nous disposons du texte officiel de Netflix ci-dessous :

"La série raconte l'histoire autonome, en 10 épisodes, d'un enfant des rues qui tente de survivre dans Night City, une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles.

"Ayant tout à perdre, il reste en vie en devenant un edgerunner - un mercenaire hors-la-loi également connu sous le nom de cyberpunk."

Ainsi, le jeune homme que l'on voit bien en évidence dans la bande-annonce teaser semble être notre protagoniste, mais il y a clairement d'autres personnages récurrents qui y figurent. Pourrait-il s'agir d'une sorte de gang ? Cela rappellerait la relation entre le personnage-joueur V et son meilleur ami Jackie Welles dans le jeu.

On peut supposer qu'il y aura des démêlés avec des sociétés et des gangs criminels, puisque c'est le cœur même du monde de Cyberpunk - le tout se déroulant dans la même Night City du jeu.

Vous pouvez apercevoir des éléments reconnaissables, comme la carpe Koi géante en néon qui flotte dans certaines zones, ainsi que les gratte-ciel étincelants du centre-ville.

D'après les clips présentés, il est également clair que la série abordera les thèmes matures de l'univers du créateur de Cyberpunk, Mike Pondsmith. En bref, ce sera gore et sanglant, alors ne regardez pas si vous avez une sensibilité délicate !

Écrit par Max Freeman-Mills.