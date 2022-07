Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Stranger Things 4 s'est terminée sur un cliffhanger majeur, mettant en place la cinquième et dernière saison avec fracas.

Sans en dévoiler trop, elle promet d'être la plus grande et la plus audacieuse.

Voici tout ce que nous savons à son sujet jusqu'à présent.

Il a été annoncé en février 2022 que la série était renouvelée pour une cinquième et dernière saison, bien qu'il n'y ait pas d'échelle de temps sur la date à laquelle nous pouvons l'attendre.

Nous pensons qu'elle n'apparaîtra pas avant l'été 2023, peut-être même 2024, compte tenu de la quantité de travail sur les effets spéciaux nécessaire, même après le tournage.

Il y a eu près de deux ans respectivement entre les saisons 2 et 3, et 3 et 4, bien que la pandémie soit en grande partie responsable de cette dernière.

La saison 5 de Stranger Things sera disponible sur Netflix, l'intégralité de la série étant exclusive à la plateforme.

squirrel_widget_173066

AVERTISSEMENT : SPOILERS MAJEURS POUR LA SAISON 4 À VENIR ! !!

La fragile barrière entre l'Upside Down et notre propre monde a été brisée, Vecna/Henry ayant accompli sa tâche en ouvrant la plus grande faille à ce jour.

Cela a apparemment permis à des éléments de l'envers du décor de se répandre dans Hawkins (la neige poussiéreuse est une bonne indication de ce qui est à venir). Will a également de bonnes raisons de penser que Vecna est toujours en vie, grâce à son lien avec le Mind Flayer établi dans la première saison.

Nous ne savons pas non plus ce qui est arrivé au "monstre à particules" dans la prison russe, le gardien ayant simplement dit qu'il était devenu "eux".

Tout cela prépare bien le début de la prochaine saison. Il est probable qu'elle démarre sur les chapeaux de roue, comme l'ont expliqué les créateurs et scénaristes de la série, les frères Duffer, Matt et Ross, au podcast Happy Sad Confused: "En général... il faut presque deux heures pour que nos enfants soient vraiment entraînés dans un mystère surnaturel. On apprend à les connaître, on les voit dans leur vie, ils ont du mal à s'adapter au lycée et ainsi de suite. Steve essaie de trouver un rendez-vous, tout ça", a déclaré Matt (tel que transcrit par The Hollywood Reporter).

"Rien de tout cela ne va évidemment se produire dans les deux premiers épisodes [de la saison finale]".

Les frères ont également révélé que l'ensemble de la saison "va avancer rapidement".

"Les personnages seront déjà en action, ils auront déjà un but et une motivation, et je pense que cela va permettre d'avoir au moins quelques heures et de faire en sorte que cette saison soit vraiment différente", a ajouté Matt.

Nous ne connaissons pas encore le nombre d'épisodes prévus pour la dernière saison de Stranger Things, mais les frères Duffer ont révélé qu'à part le final, ils ne seront pas aussi longs que de nombreux épisodes de la saison 4.

L'épisode final de Stranger Things sera probablement d'une longueur similaire à celui de la saison 4 - 150 minutes - mais les autres seront inférieurs à 80 minutes : "Il est plus probable que nous fassions ce que nous avons fait ici, à savoir un épisode de deux heures et demie", a déclaré Matt Duffer au podcast Happy Sad Confused.

L'intégralité de Stranger Things est disponible sur Netflix. Vous pouvez regarder les quatre premières saisons (34 épisodes au total) sur la plateforme de streaming en HDR / Dolby Vision jusqu'à 4K et avec le son Dolby Atmos.

Malheureusement, la saison 5 de Stranger Things sera la dernière. L'histoire se terminera avec son dernier épisode.

Écrit par Rik Henderson.