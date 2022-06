Les saisons 6 et 7 de Selling Sunset confirmées par Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix a officiellement confirmé que l'émission immobilière glamour et glamour,Selling Sunset, reviendra pour une sixième et une septième saison.

Il avait déjà été signalé en janvier 2022 que Netflix renouvelait l'émission, mais la plateforme de streaming ne l'a officiellement confirmé qu'en juin 2022, lorsqu'elle a publié une liste d'émissions sur l'immobilier et la rénovation de maisons.

En plus des saisons 6 et 7 de Selling Sunset, Netflix a également confirmé que la première de Selling The OC aurait lieu le 24 août. Selling The OC est une émission dérivée de Selling Sunset, axée sur le deuxième bureau du groupe Oppenheim sur la côte du comté d'Orange. On y retrouvera Jason et Brett Oppenheim de Selling Sunset, mais les agents immobiliers seront différents de ceux de Selling Sunset.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour la saison 6 de Selling Sunset, bien que Netflix ait déclaré que la production commencerait "cet été". La saison 1 est arrivée en mars 2019, suivie de la saison 2 en mai 2020 et de la saison 3 en août 2020. La saison 4 est ensuite arrivée en novembre 2021 et la saison 5 en avril 2022, donc il n'y a pas non plus de modèle à suivre pour prédire une date de sortie.

Nous nous attendons à ce que les principaux membres du casting reviennent, notamment Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim et Brett Oppenheim, et nous nous attendons à beaucoup de drame.

Il faudra peut-être attendre 2023 pour qu'elle arrive, mais nous sommes impatients de voir ce que la saison 6 nous réserve. Vous pouvez lire notre article séparé sur la saison 6 de Selling Sunset pour tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Écrit par Britta O'Boyle.