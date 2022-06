Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix a donné le feu vert à une compétition de télé-réalité basée sur Squid Game. Oui, vraiment.

Squid Game : The Challenge verra 456 personnes s'affronter pour remporter le prix, qui s'élève à 4,56 millions de dollars. Il s'agira du plus grand casting de l'histoire de la télé-réalité et la compétition est ouverte aux anglophones du monde entier.

Mais ne vous inquiétez pas, même si les enjeux de Squid Game : The Challenge sont censés être "très élevés", vous ne serez pas tué si vous perdez comme dans l'émission Squid Game. Au contraire, votre pire sort sera de "rentrer chez vous les mains vides".

Netflix a déclaré que Squid Game : The Challenge est une "émission non scénarisée surdimensionnée qui transforme le monde scénarisé de la série en réalité".

Et d'ajouter : "Les joueurs en chair et en os seront immergés dans l'univers emblématique de Squid Game et ne sauront jamais ce qui les attend. Ils s'affronteront dans une série de jeux à vous couper le souffle afin de devenir le seul survivant". Il ajoute cependant que "qu'ils gagnent ou perdent, tous les joueurs en sortiront indemnes. Mais si vous gagnez, vous gagnez gros !".

Si vous avez envie de tenter votre chance depuis que vous avez regardé l'émission de télévision Squid Game et que vous pensez avoir un bon plan de jeu qui pourrait vous permettre de gagner cette énorme somme d'argent, voici comment vous inscrire, les conditions à remplir et ce que vous devez faire pour avoir une chance de participer.

Pour ceux qui vivent au Royaume-Uni, vous devez vous rendre sur ce site pour vous inscrire et avoir une chance de participer à Squid Game : The Challenge. Si vous êtes aux États-Unis, rendez-vous sur ce site, et si vous vivez ailleurs dans le monde, vous devrez utiliser le site de casting mondial ici.

Tout d'abord, vous devez remplir les conditions suivantes avant de pouvoir postuler :

être âgé de 21 ans ou plus

avoir le droit de résider légalement au Royaume-Uni ou aux États-Unis (candidats britanniques et américains uniquement)

être disponible pour participer au concours pendant quatre semaines au maximum, soit au début de l'année 2023

Être en possession d'un passeport valide pour la durée du tournage.

Ne pas être employé ou engagé, ou un parent d'un employé ou d'une personne engagée par le groupe All3 Media et/ou Netflix.

Si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus, vous devrez ensuite remplir le formulaire qui demande les informations suivantes :

Nom et prénom

Courriel

Téléphone portable

Date de naissance

Comté/État (candidats américains et britanniques uniquement)

Pays (candidats internationaux)

Nationalité

Mot de passe

En plus de cela, vous devrez soumettre une vidéo d'une minute dans laquelle vous vous présenterez à l'équipe de casting, vous expliquerez pourquoi vous voulez participer à Squid Game : The Challenge, quel serait votre plan de jeu et ce que vous feriez avec l'argent si vous gagniez. Pas de filtres non plus sur ta vidéo.

La dernière chose que vous devez faire est de télécharger au moins deux photos de vous, une photo de face et une photo en pied. Vous pouvez en soumettre trois de plus si vous le souhaitez. C'est tout ce que vous avez à faire après cela, vous devrez attendre et voir si vous obtenez le feu vert pour participer.

Écrit par Britta O'Boyle.