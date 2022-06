Netflix confirme que l'avocat Lincoln sera renouvelé pour une saison 2.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bonne nouvelle pour les fans de Lincoln Lawyer, Netflix a confirmé que Mickey Haller sera de retour pour une deuxième saison.

Le responsable de la télévision mondiale du service de streaming, Bela Bajaria, a confirmé une deuxième série de la populaire série télévisée lors du Banff World Media Festival, selon The Hollywood Reporter.

Bien qu'une date de sortie - ou même une allusion à une date de sortie - n'ait pas été discutée, il a été confirmé que la deuxième saison compterait 10 épisodes comme la première et qu'elle serait basée sur le quatrième livre de Michael Connelley intitulé The Fifth Witness.

Il a également été confirmé qu'un certain nombre de personnages populaires reviendraient pour la deuxième saison, notamment Manuel Garcia-Rulfo dans le rôle de Mickey Haller. Il sera rejoint par son ex-femme Maggie, jouée à nouveau par Neve Campbell, son assistante et sa seconde ex-femme Lorna, jouée par Becki Newton et son chauffeur Izzy, joué par Jazz Raycole. Cisco, joué par Angus Sampson, fera également son retour.

La deuxième saison de Lincoln Lawyer verra Dailyn Rodriguez deQueen of the South rejoindre la série en tant que co-showrunner et producteur exécutif, aux côtés de Ted Humphrey. Ce dernier était co-showrunner et producteur exécutif de la première saison, aux côtés du créateur David E. Kelley, mais on pense que ce dernier ne sera pas aussi impliqué dans la deuxième saison.

La deuxième saison de Lincoln Laywer pourrait ne pas arriver sur nos écrans avant un certain temps, mais vous pouvez suivre tout ce que nous savons jusqu'à présent dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.