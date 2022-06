Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Knives Out, le film policier à succès de 2019 écrit et réalisé par Rian Johnson, a une suite en chantier intitulée Glass Onion : A Knives Out Mystery. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film à venir, y compris quand vous pourrez le regarder en ligne sur Netflix.

Lorsque le film original Knives Out est sorti en salles quelques mois avant la pandémie, il a été acclamé par la critique et a rapporté 311,4 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 40 millions de dollars. La 73e édition des British Academy Film Awards et la 92e édition des Academy Awards l'ont même nommé dans la catégorie du meilleur scénario original. Il n'a donc pas été surprenant d'apprendre que Netflix a payé une somme colossale l'année dernière pour obtenir les droits de deux suites écrites et réalisées par Johnson, avec Daniel Craig reprenant son rôle du détective Benoît Blanc.

La première suite, Glass Onion : A Knives Out Mystery, devrait sortir fin 2022. Le tournage a eu lieu l'été dernier.

On sait peu de choses sur l'intrigue du film. La description officielle de Netflix indique simplement que le film montrera le détective Benoit Blanc se rendant en Grèce pour "éplucher les couches d'un mystère impliquant un nouveau casting de suspects".

Dans un récent message sur Twitter, Johnson a révélé qu'il s'était également inspiré d'Agatha Christie pour réaliser cette suite :

Ce que j'aime chez Agatha Christie, c'est qu'elle n'a jamais fait du sur-place sur le plan créatif. Je pense que l'on croit à tort que ses livres utilisent toujours la même formule, mais les fans savent que c'est le contraire - Rian Johnson (@rianjohnson) 13 juin 2022.

Glass Onion : A Knives Out Mystery sortira sur Netflix "pendant les fêtes de fin d'année", ce qui signifie qu'elle sera probablement diffusée fin novembre ou courant décembre 2022.

Le mystère ne fait que commencer. Benoît Blanc est de retour dans GLASS ONION : A KNIVES OUT MYSTERY, du scénariste et réalisateur Rian Johnson. A venir pour les fêtes de fin d'année sur Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) June 13, 2022

Cela dit, Netflix envisagerait un nouveau modèle de sortie pour des films comme Glass Onion : A Knives Out Mystery. Il pourrait décider de donner au film une fenêtre de 45 jours dans les salles de cinéma avant de le mettre en streaming sur Netflix. Ses concurrents, tels que Disney+ et Paramount Plus, utilisent actuellement ce modèle pour les nouvelles sorties majeures.

Glass Onion : A Knives Out Mystery va arriver sur Netflix. Lors d'une vente aux enchères, Netflix a surenchéri sur plusieurs studios pour acheter deux suites de Knives Out pour 469 millions de dollars.

Outre Rian Johnson, plusieurs membres de l'équipe de Knives Out sont revenus travailler sur Glass Onion, notamment le directeur de la photographie Steve Yedlin, le compositeur Nathan Johnson et le monteur Bob Ducsay. Le nouveau film mettra à nouveau en vedette Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc. Le reste du casting est complété par quelques grands noms et visages reconnaissables, dont Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton et Leslie Odom Jr, selon une brève bande-annonce publiée par Netflix.

Netflix n'a diffusé qu'une seule bande-annonce. Elle est intégrée en haut de ce guide.

Avant de voir Glass Onion : A Knives Out Mystery sur Netflix, vous devriez vraiment regarder Knives Out de 2019 en streaming d'abord. Cela pourrait ne pas finir par être un visionnage obligatoire, mais ce sera amusant à regarder.

Écrit par Maggie Tillman.