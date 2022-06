Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix n'est pas étranger aux grandes célébrités, mais cette année, il s'attaque à l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma en la personne de Marilyn Monroe, avec le film Blonde.

Nous avons rassemblé tous les détails essentiels sur ce mystérieux projet, y compris la date de sortie et la manière de la regarder.

Blonde est en production (ou post-production) depuis longtemps maintenant, avec des rumeurs qui ne cessent de circuler sur son contenu, sur la façon dont elle traite Monroe et sur ce qu'elle va donner à voir.

Cependant, rien de tout cela ne nous rapproche d'une date de sortie pour le film, et Netflix reste très discret malgré son budget de 22 millions de dollars.

Les dernières rumeurs font état d'une sortie en septembre 2022, précédée d'un lancement au Festival du film de Venise, mais vu l'ampleur du film, on peut penser qu'il sera également projeté dans les salles de cinéma. Cela dit, le film serait classé NC-17 et ne serait donc pas forcément un succès au box-office.

La bonne nouvelle, c'est qu'indépendamment de la date de sortie du film et de la possibilité pour Netflix d'organiser une sortie limitée dans les salles de cinéma, vous pouvez être sûr de pouvoir regarder le film en streaming dès sa sortie, directement sur Netflix.

Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un abonnement ou de partager un mot de passe avec quelqu'un qui a un compte pour une journée, pour vous asseoir et le regarder vous-même.

Le personnage central de Blonde est interprété par Ana de Armas, qui a fait sensation dans No Time to Die et Knives Out, et le casting est complété par d'autres grands noms :

Ana de Armas (Marilyn Monroe)

Adrien Brody : Le dramaturge (Arthur Miller)

Bobby Cannavale : L'ex-athlète (Joe DiMaggio)

Caspar Phillipson : Le Président

Sara Paxton : Mlle Flynn

Julianne Nicholson : Gladys

Vous pouvez suivre l'évolution de la liste des acteurs sur IMDb.

Blonde raconte un récit explicitement fictif de la vie intérieure de Marilyn Monroe dans les années 50 et 60, basé sur un livre célèbre de Joyce Carol Oates. Le film promet d'être un regard salace et sans complaisance sur ce qu'a été la vie du plus grand sex-symbol du monde pendant ces années, mais avec une touche de fantaisie.

L'auteur du livre original a déjà fait l'éloge du film, dont il a vu un premier montage en 2020 :

(Entre parenthèses, j'ai vu le premier montage de l'adaptation d'Andrew Dominick et c'est une interprétation étonnante, brillante, très dérangeante et [peut-être le plus surprenant] totalement "féministe"... je ne suis pas sûr qu'un réalisateur masculin ait jamais réussi quelque chose comme ça.) https://t.co/zUubjH5yqV- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) 10 août 2020

Le film est l'idée du réalisateur et scénariste Andrew Dominik, auteur de Killing Them Softly et The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, et il lui a fallu des années pour le réaliser, mais Netflix semble avoir finalement débloqué l'argent.

Le fait que Joe DiMaggio et Arthur Miller fassent partie de la liste des acteurs montre que le film s'intéressera au mariage de Monroe avec ces deux célébrités, tout en sachant qu'elle fera la connaissance du président Kennedy, comme elle l'a fait dans la vie réelle.

Il y a également un crédit listé pour "Young Norma Jeane", le vrai nom de naissance de Monroe, donc nous supposons que nous aurons au moins un portrait de la première vie de Monroe, aussi bien.

Écrit par Max Freeman-Mills.