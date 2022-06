Netflix est-il sur le point d'acheter Roku ? Les rumeurs d'un accord circulent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les employés de Roku discutent de la possibilité d'une acquisition, selon un nouveau rapport, et ils espèrent qu'il s'agit de Netflix. Business Insider affirme que les employés de Roku discutent de la possibilité d'une acquisition, alors que l'action de Roku a chuté.

Le rapport indique que l'effondrement récent de l'action de Roku a rendu "difficile la concurrence avec ses grands rivaux technologiques en matière de rémunération dans un marché du travail serré".

Le résultat a été une "augmentation stupéfiante des attributions d'actions aux employés, laissant Roku bien sous l'eau en matière de rémunération à base d'actions". Aujourd'hui, alors que la possibilité d'une acquisition par Netflix circule en interne parmi les employés de Roku, la société de médias en continu aurait fermé la fenêtre de négociation pour tous ses employés, les empêchant de vendre leurs actions acquises.

Tout cela selon "deux des personnes familières avec la question", a déclaré Business Insider sans nommer ses sources anonymes.

Roku a construit un système vocal et une plateforme publicitaire, et il fabrique des boîtiers et des appareils de diffusion vidéo. C'est probablement là que Netflix veut aller ensuite. Cela dit, Netflix n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour le matériel informatique. Mais il doit aussi faire face à une concurrence plus forte que jamais avec des programmes comme Disney+ et HBOMax.

En d'autres termes, Netflix pourrait chercher à diversifier ses sources de revenus, tandis que Roku compte plus de 61 millions de comptes actifs et dispose d'une clientèle dédiée au matériel.

Écrit par Maggie Tillman.