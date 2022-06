Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une adaptation télévisée de l'excellente série de bandes dessinées Vertigo (DC) de Neil Gaiman, The Sandman, arrivera sur Netflix cet été.

Elle raconte l'histoire de Dream (le Sandman éponyme), qui est libéré après avoir été retenu en captivité pendant 100 ans et entreprend de rétablir l'ordre dans le Dreaming - l'endroit où nous nous rendons lorsque nous dormons.

Si tout se passe comme dans les livres, attendez-vous à de nombreux moments magiques et à des horreurs en cours de route.

Voici tout ce que nous savons sur The Sandman sur Netflix jusqu'à présent.

The Sandman sera disponible à partir du 5 août 2022.

En tant que série originale Netflix, elle sera exclusive à la plateforme. Vous devrez donc disposer d'un compte Netflix.

Il y a 10 épisodes de la saison 1 de The Sandman. Tous les épisodes seront disponibles dès le premier jour.

Si vous vous demandez quand vous allez découvrir la date de sortie de la première saison de The Sandman, la réponse est : à tout moment maintenant. Rendez-vous sur @NetflixGeeked et tout sera révélé. Enfin, pas TOUT, mais la date de sortie, en tout cas... pic.twitter.com/IBoXCgj8pz- Neil Gaiman (@neilhimself) 6 juin 2022

La série commencera à peu près au même endroit que les bandes dessinées (comme dans l'édition collector, Preludes and Nocturnes). Dream est capturé par un culte et, plus de 100 ans plus tard, est libéré pour trouver le Dreaming en plein désarroi.

En tant qu'un des Endless, un groupe de frères et sœurs qui comprend également le Destin, la Mort, la Destruction, le Désir, le Désespoir et le Délire, sa tâche est de maintenir l'ordre dans le royaume où toutes les formes de vie se rendent pendant leur sommeil. Cependant, sa captivité a provoqué des troubles qui se répandent dans le monde éveillé.

Il doit donc s'atteler à corriger les torts qui ont été commis au cours du siècle dernier, notamment en reprenant certaines horreurs qui ont franchi les frontières.

Les comics mettent en scène d'autres personnages de DC et Vertigo, tels que John Constantine et Lucifer, qui ont également eu droit à leur propre série télévisée. Cependant, si Lucifer apparaîtra dans The Sandman de Netflix, il a été décidé de ne pas faire jouer le même rôle à Tom Ellis (qui l'incarne dans la série télévisée éopnyme). Il n'y a donc pas de crossover.

Dream est interprété par Tom Sturridge (The Hollow Crown), tandis que Jenna Coleman de Doctor Who joue Johanna Constantine, une parente du sorcier des temps modernes, John.

Gwendoline Christie, célèbre dans Game of Thrones, est la version de Lucifer de cette série, et Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) est la sœur de Dream, Death.

Les acteurs comiques britanniques Sanjeev Bhaskar et Asim Chaudhry jouent respectivement Cain et Abel (nos personnages préférés de l'original de Gaiman).

Parmi les autres stars qui apparaîtront dans la série figurent Stephen Fry, Mark Hamill (dans la voix de Mervyn Pumpkinhead) et Charles Dance.

Une bande-annonce pour The Sandman, qui révèle sa date de lancement, a été diffusée en juin dans le cadre des célébrations Netflix Geeked. Elle semble s'inspirer de la première collection d'histoires de bandes dessinées de Gaiman.

Netflix n'a pas encore confirmé une saison 2 de The Sandman. Si le succès est au rendez-vous, nous sommes certains que la série se poursuivra, car il existe 75 éditions de la bande dessinée principale, ainsi que des séries spéciales et des livres consacrés aux autres membres de l'Endless, notamment la Mort.

Écrit par Rik Henderson.