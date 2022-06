Saison 3 de Locke & Key : date de sortie, bande-annonce et comment la regarder.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le mélange de fantastique, de drame et d'horreur de Netflix, Locke & Key, a séduit les critiques et les téléspectateurs lorsqu'il est apparu en 2020, et beaucoup pensent qu'il est devenu encore meilleur dans sa deuxième saison.

Cependant, il reste encore beaucoup de secrets à découvrir sur Keyhouse. Et la fin de la deuxième saison nous a certainement préparés à beaucoup plus d'action. En attendant, voici tout ce que nous savons sur la prochaine saison.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas longtemps à attendre. La production de la saison 3 de Locke & Key est terminée et la prochaine saison arrivera sur Netflix le 10 août 2022.

Locke & Key est une série originale Netflix et est donc exclusive à la plateforme de streaming Netflix. L'intégralité de la saison sera disponible à partir du 10 août 2022.

Alors que la première et la deuxième saison comptaient toutes deux 10 épisodes, la saison 3 est confirmée comme étant un peu plus courte avec seulement huit épisodes au total. Cependant, attendez-vous à ce que ces épisodes soient riches en intrigues, car Deadline rapporte qu' une saison finale de huit épisodes a toujours été prévue par les créateurs de la série.

Bien que Locke & Key soit basée sur une série de bandes dessinées, l'intrigue a divergé de manière significative dans la série, il peut donc être difficile de savoir exactement ce qui va se passer dans la saison 3.

Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y aura beaucoup d'action. Dans une interview accordée à Collider, Meredith Averill a déclaré : "La troisième saison se concentre beaucoup plus sur la famille. Ils vont être confrontés à la plus grande menace qu'ils aient eu à affronter jusqu'à présent. Cela les lie vraiment d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant."

Cette déclaration n'en dit pas trop, mais avec la fin de la saison 2 teasant la menace du capitaine Frederick Gideon, nous nous attendons à ce qu'il soit un adversaire encore plus grand que Dodge.

Nous nous attendons également à ce que la dynamique familiale change et évolue beaucoup dans la saison à venir, en particulier depuis que Nina a utilisé la Clé de mémoire pour restaurer ses souvenirs perdus dans la saison 2. Il pourrait y avoir des répercussions majeures. Pendant ce temps, Tyler fait le contraire, toujours sous le choc de la mort de Jackie Veda. Il approche également de son 18e anniversaire, on peut donc s'attendre à ce qu'il perde la capacité d'utiliser la magie.

Tous les membres du noyau dur du casting seront de retour pour la saison 3. Le tournage a commencé au début de l'année 2021, juste après la fin de la saison 2. On peut donc s'attendre à une continuité parfaite entre les saisons.

Le casting de retour comprend :

Darby Stanchfield (Nina Locke)

Connor Jessup : Tyler Locke

Emilia Jones : Kinsey Locke

Jackson Robert Scott : Bode Locke

Asha Bromfield : Zadie Wells

Sherri Saum : Ellie Whedon

Leishe Meyboom : Abby

Kevin Durand : Frederick Gideon

La bande-annonce de la saison 3 de Locke & Key a été diffusée le 6 juin 2022 dans le cadre de la Geeked Week de Netflix. Vous pouvez la regarder ci-dessous :

Les saisons 1 et 2 de Locke & Key sont en cours de diffusion sur Netflix. Vous pouvez les regarder avec un abonnement Netflix, qui vous coûtera 10,99 £/15,49 $ par mois pour du contenu HD ou 15,99 £/19,99 $ pour du 4K UHD avec support HDR.

Malheureusement, la saison 3 sera la dernière saison de Locke & Key. Cependant, cela ne signifie pas que la série a été annulée, trois saisons ont toujours été le plan des créateurs et cela signifie que nous pouvons nous attendre à une fin soignée, sans aucun détail à régler.

Les producteurs exécutifs/co-showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill ont déclaré dans un communiqué : "Dès que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons pensé que trois saisons étaient la durée idéale pour mener l'histoire de la famille Locke et leurs aventures à Keyhouse à une conclusion satisfaisante."

"En tant que conteurs, nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de raconter notre version de l'incroyable histoire de Joe Hill et Gabriel Rodriguez exactement comme nous le voulions. Mais nous gardons les clés magiques pour notre usage personnel."

Écrit par Luke Baker.