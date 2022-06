Selling Sunset saison 6 : Tout ce que nous savons jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selling Sunset n'est pas seulement une émission sur les belles maisons à un million de dollars, c'est une émission sur les belles femmes qui vendent ces maisons et les beaux vêtements qu'elles portent en faisant cela.

Pleine de paillettes, de glamour et de beaucoup - et nous disons bien beaucoup - de drame, Selling Sunset nous a pleinement divertis depuis son arrivée sur nos écrans en 2019. La saison 5 étant terminée, ainsi qu'un épisode de retrouvailles, tous les regards sont tournés vers la saison 6. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie confirmée pour la saison 6 de Selling Sunset. En janvier, US Weekly a rapporté que des sources ont dit que Selling Sunset avait été renouvelée pour une saison 6 et une saison 7, bien que Netflix lui-même n'ait pas encore confirmé cela.

La saison 1 est arrivée en mars 2019, suivie de la saison 2 en mai 2020 et de la saison 3 en août 2020. La saison 4 est ensuite arrivée en novembre 2021 et la saison 5 en avril 2022, il n'y a donc pas vraiment de modèle à suivre pour prédire quand une saison 6 pourrait arriver.

Selon US Weekly, une source a déclaré qu'il y aurait "une petite pause" avant le début du tournage des saisons 6 et 7. Il se pourrait donc que nous ne voyions pas de saison 6 avant 2023.

Selling Sunset est une exclusivité Netflix, donc quand la saison 6 arrivera, vous aurez besoin de votre abonnement Netflix pour voir tout le drame se dérouler.

Les saisons 1, 2 et 3 de Selling Sunset comptaient toutes huit épisodes, tandis que les saisons 4 et 5 en comptaient 10. Il y a également eu un épisode de retrouvailles pour la saison 5.

Nous nous attendons à ce que la saison 6 ait également 10 épisodes et il est possible que l'épisode de réunion commence à être une chose aussi dans les saisons futures, donc elle pourrait avoir un de ceux-là aussi.

Il y aura sans aucun doute beaucoup de drame et quelques maisons à 20 millions de dollars à contempler dans la saison 6 de Selling Sunset. Pour ce qui est des détails, c'est à chacun de deviner pour le moment, bien que les Instagram individuels des acteurs nous donneront probablement quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Christine sera-t-elle de retour ? Il semble qu'elle ne reviendra pas travailler pour le groupe Oppenheim après le supposé pot-de-vin de la saison 5, mais elle continuera à faire partie de la série. Peut-être verrons-nous Mary et Romain acheter une maison, Heather et Tarek continuer à parler de leur projet de bébé et nous nous attendons à ce que Chrishelle et sa romance avec G Flip fassent l'objet d'une attention particulière.

Nous espérons que d'autres rendez-vous entre Emma et Micah apparaîtront sur notre écran et il sera intéressant de voir ce que Chelsea apportera de plus si elle revient pour une autre saison.

Qui sera de retour pour la saison 6 de Selling Sunset ? Jusqu'à présent, aucun des acteurs n'a été officiellement confirmé, mais voici les membres du casting qui devraient être de retour :

Mary Fitzgerald

Chrishelle Stause

Emma Hernan

Amanza Smith

Heather Young

Davina Potratz

Jason Oppenheim

Brett Oppenheim

À la fin de la saison 5, il a été suggéré que Maya Vander pourrait ne pas être aussi présente dans les prochaines saisons car elle déménageait à Miami pour passer plus de temps avec sa famille. L'avenir de Christine Quinn était également en jeu à la fin de la saison 5 et elle n'était pas non plus présente dans l'épisode des retrouvailles. Quinn a déclaré à US Weekly que sa relation avec Jason était bonne depuis son départ, et a dit : "La série est, comme, mon numéro 1 [et] tout le monde le sait." Elle a ajouté : "Mais nous devons juste être créatifs maintenant parce que je ne travaille pas pour le groupe Oppenheim... Peut-être que c'est une bataille de courtiers."

Quinn et son mari ont annoncé en avril 2022 qu'ils lançaient une société appelée RealOpen qui se concentre sur les transactions immobilières en crypto-monnaies, nous verrons donc ce qui se passera là-bas.

Quant à Vanessa Villela, il n'est pas certain que nous la reverrons étant donné qu'elle aurait déménagé à Londres avec son fiancé. Il n'est pas non plus certain que la nouvelle fille Chelsea Lazkani revienne - même si nous pensons que c'est probable.

Non, pas encore. Nous ne nous attendons pas non plus à ce qu'une bande-annonce apparaisse avant un certain temps, car nous attendons toujours la confirmation officielle que la saison aura lieu.

Les saisons 1, 2, 3, 4 et 5 de Selling Sunset sont toutes disponibles sur Netflix. Vous pouvez donc regarder en streaming les maisons luxueuses et les drames à volonté.

Une série dérivée appelée Selling Tampa est également disponible en streaming sur la plateforme et, bien qu'il n'y ait pas encore d'informations à ce sujet, il semble qu'il y aura également une série Selling The OC.

Il n'a pas été confirmé qu'il y aura une saison 7 de Selling Sunset, mais nous ne serions pas surpris si c'était le cas. Comme mentionné, des sources ont dit à US Weekly qu'une saison 6 et une saison 7 étaient en cours, mais nous attendons toujours la confirmation de Netflix.

Écrit par Britta O'Boyle.