Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série télévisée The Lincoln Lawyer - basée sur les livres de Michael Connelly qui ont également inspiré le film du même nom de Matthew McConaughey - est arrivée sur Netflix en mai et elle est excellente.

Si vous avez déjà passé en revue toute la saison 1 de L'Avocat Lincoln et que vous avez vu la dernière scène, vous vous demandez sans doute s'il y aura une saison 2. Nous aussi. Voici tout ce que nous savons pour l'instant.

Pour l'instant, Netflix n'a pas encore renouvelé la série L'Avocat de Lincoln pour une saison 2, mais nous serions très surpris du contraire, étant donné que la série est restée dans le top 10 depuis sa sortie et qu'il y a beaucoup de matière à travailler dans les six livres de Connelly, dans lesquels Mickey Haller joue un rôle central.

La saison 1 de The Lincoln Lawyer est arrivée sur la plateforme de streaming le 13 mai 2022. Si une deuxième série est annoncée, il est probable que nous devrons attendre le printemps/été 2023 avant qu'elle n'arrive sur nos écrans.

Pour l'instant, rien n'est confirmé mais nous mettrons à jour cette rubrique dès que nous aurons des nouvelles.

S'il y a une saison 2 de l'Avocat Lincoln, vous aurez besoin de votre abonnement Netflix pour la regarder.

La première saison étant un original Netflix, la deuxième saison sera sans doute également limitée à Netflix.

Comme aucune saison 2 n'a encore été confirmée, il ne s'agit que de suppositions pour l'instant, mais on peut s'attendre à ce que la saison 2 suive l'exemple de la saison 1.

La première saison compte 10 épisodes, il est donc probable que les saisons suivantes en compteront 10 ou plus. Pour l'instant, sans confirmation de la saison 2, nous supposons que la réponse à cette question est actuellement nulle.

Alerte spoiler dans cette section, donc sautez cette partie si vous n'avez pas encore terminé la saison 1.

La première saison ayant adapté The Brass Verdict de Michael Connelly, il est possible qu'une deuxième saison couvre le troisième livre intitulé The Reversal, bien que cela ne soit pas garanti.

La scène finale de la première saison s'alignait parfaitement sur celle de la deuxième saison lorsqu'elle montrait une personne regardant Mickey Haller faire du surf. La personne a un bras tatoué, ce qui suggère que si Mickey est enfin en paix après son accident de surf et après avoir fait sortir Jesus Menendez de prison grâce au témoignage de Gloria Dayton (Glory Days), tout le monde n'est pas content.

Glory Days a affirmé que la personne qui l'a attaquée et a tué son amie - ce pour quoi Menendez était en prison - avait un tatouage sur le bras. La saison 2 verra sans doute Haller devoir faire face au fait qu'il a peut-être fait sortir un homme de prison, mais qu'il a remis sous les projecteurs celui qui pensait s'en sortir.

Il y aura probablement une autre intrigue, qui sera sans doute liée au bureau du procureur du district où travaille Maggie McPherson, la première ex-femme de Haller.

Bien sûr, sans confirmation d'une deuxième saison, nous ne savons pas encore qui sera au casting, mais nous pouvons faire quelques suppositions.

Tout d'abord, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) devra faire une apparition pour qu'une deuxième saison fonctionne, mais il serait également étrange que Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) et Izzy (Jazz Raycole) ne reviennent pas, car tous ces personnages ont joué des rôles clés.

Voici la liste complète des personnages de la première saison qui devraient revenir pour une deuxième saison :

Mickey Haller - Manuel Garcia-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Détective Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

Non, pas encore. Sans confirmation d'une deuxième saison 2 pour le moment, il pourrait se passer un certain temps avant que nous ne voyions une bande-annonce pour la prochaine saison.

Vous pouvez cependant regarder la bande-annonce de la première saison ci-dessous.

Les 10 épisodes de la première saison de Lincoln Lawyer sont disponibles sur Netflix. Ils durent chacun environ 45 minutes.

Si vous l'avez terminée et que vous voulez vous plonger dans quelque chose d'autre avant de savoir s'il y a une saison 2, alors nous vous recommandons Bosch sur Amazon Prime.

Toujours selon les livres de Connelly, le détective de la police de Los Angeles Harry Bosch partage les mêmes caractéristiques que Haller et les séries ont une structure similaire, mais Bosch est aussi le demi-frère de Mickey Haller, les deux partageant le même père, l'avocat J. Michael Hallerin, donc voilà un petit fait amusant supplémentaire pour vous.

Écrit par Britta O'Boyle.