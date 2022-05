Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 4 de Stranger Things est enfin disponible sur Netflix et, pour fêter ça, le service de streaming a envoyé l'Empire State Building dans l'Upside Down jeudi.

Sept nouveaux épisodes de la série d'horreur kitch peuvent désormais être regardés sur le service de streaming et les acteurs ont visité le monument emblématique de la ville de New York à sa veille.

"Nous sommes heureux de réunir les New-Yorkais et nos visiteurs avec des expériences uniques dans le bâtiment le plus célèbre du monde", a déclaré le président de l'Empire State Building Observaroty, Jean-Yves Ghazi. "Maintenant, nos invités peuvent se retrouver face à face avec l'un des monstres les plus emblématiques de la télévision sur notre observatoire du 86e étage".

Ce spectacle de lumière spécial au sommet du bâtiment intervient un jour après que la plateforme concurrente Disney+ ait transformé la Battersea Power Station de Londres en un couple de sabres laser pour célébrer le lancement d'Obi-Wan Kenobi. Cette série a également débuté aujourd'hui, vendredi 27 mai 2022.

Stranger Things 4 est déjà très différente des saisons précédentes en raison de la durée de ses épisodes. Pour intégrer toutes leurs idées dans la dernière saison, les créateurs, les frères Duffer, ont prolongé chaque épisode au-delà de la durée habituelle d'une série télévisée. Chacun d'entre eux dure plus d'une heure, et plusieurs durent plus de 75 minutes.

Le dernier épisode - "The Massacre at Hawkins Lab" - est un long métrage d'une heure et 40 minutes.

Écrit par Rik Henderson.