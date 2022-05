Squid Game 2 pourrait être disponible sur Netflix à la fin de 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 2 de Squid Game pourrait arriver sur Netflix d'ici la fin 2023, selon son créateur, Hwang Dong-hyuk.

Il n'a cependant pas encore commencé le scénario, qui pourrait donc se prolonger jusqu'en 2024.

Hwang a expliqué lors d'une interview accordée à Vanity Fair qu'il n'a pour l'instant que trois pages d'idées rédigées, mais qu'elles constitueront la base de la version finale et de la série.

Le réalisateur avait précédemment laissé entendre que la deuxième saison pourrait suivre certains des personnages survivants dans le monde en dehors des jeux. Cependant, il a maintenant confirmé qu'il y aura certainement de nouveaux défis fatals aussi : "L'humanité va être mise à l'épreuve par ces jeux une fois de plus", a déclaré Hwang.

La façon dont les jeux se déroulent pourrait toutefois changer, et les joueurs pourraient être plus enclins à faire équipe cette fois-ci : "S'ils étaient capables de se parler, de coopérer les uns avec les autres, je suis d'accord pour dire qu'il y aurait pu y avoir plus de gagnants", a-t-il déclaré au magazine. S'ils n'étaient pas si "concentrés à vouloir s'entretuer".

"Je veux poser la question suivante : "Une véritable solidarité entre les humains est-elle possible ?"" a-t-il ajouté.

Écrit par Rik Henderson.