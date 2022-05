Saison 6 de Black Mirror : tout ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après trois ans, une nouvelle saison de Black Mirror est en développement chez Netflix, selon un nouveau rapport.

Variety rapporte que la saison six est en cours et qu'elle comptera plus d'épisodes que la saison cinq - qui a été lancée en 2019 et ne comptait que trois épisodes et mettait en vedette Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace et Miley Cyrus. La série dramatique, qui compte plusieurs épisodes de plus de 60 minutes, est écrite dans un format de télévision d'anthologie.

En d'autres termes, chaque épisode de Black Mirror explore un genre différent et utilise de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, acteurs et décors - bien que la plupart se déroulent dans une dystopie.

Il y a peu de détails jusqu'à présent sur la prochaine saison de Black Mirror, mais Variety a noté qu'elle sera plus "cinématographique" et que Banijay Rights - la branche de distribution de la société qui détient les droits de Black Mirror - a donné la licence de la série à Netflix. Black Mirror a débuté sur la chaîne britannique Channel 4, où elle a été diffusée pendant deux saisons, avant de passer sur Netflix et de devenir un succès mondial.

Pocket-lint a contacté Netflix et Banijay Rights pour un commentaire, mais ni l'un ni l'autre n'ont encore confirmé que la saison 6 est en préparation - et encore moins quand elle sera disponible.

Black Mirror serait de retour sur Netflix, la saison 6 devant être diffusée dans le monde entier sur le service de streaming vidéo.

Vous devriez regarder les cinq premières saisons de Black Mirror afin de vivre pleinement la saison 6. Mais comme il s'agit d'une série d'anthologie, vous n'avez techniquement pas besoin de regarder les épisodes précédents de Black Mirror pour comprendre ce qui se passe. Mais, comme nous l'avons dit, cela vaut la peine de revoir ce drame dystopique pour le plaisir et pour rendre la saison 6 encore plus spéciale lorsqu'elle arrivera.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est le Fire TV Stick 4K Max d'Amazon. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Écrit par Maggie Tillman.