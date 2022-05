Date de sortie de la saison 5 de Cobra Kai et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cobra Kai est l'une de nos séries préférées sur Netflix. Ce mélange de nostalgie, ancré dans les films Karate Kid, donne un angle à ceux d'entre nous qui se souviennent des originaux, tout en divertissant les nouveaux venus aux personnages.

La saison 4 de Cobra Kai étant terminée, nous avons maintenant les détails de la saison 5 - et voici tout ce que vous devez savoir.

La saison 5 de Cobra Kai sera disponible le 9 septembre. Elle sera diffusée en streaming sur Netflix et, comme pour les saisons précédentes, nous nous attendons à ce que tous les épisodes soient disponibles à partir de cette date.

C'est plus tôt que ce que l'on attendait, puisque la série devait être diffusée aux alentours du Nouvel An. Cela n'a pas été confirmé, mais nous nous attendons à ce qu'il y ait 10 épisodes.

C'est quelque chose dont nous avons moins entendu parler et si vous n'avez pas regardé la saison 4, il y a des spoilers ci-dessous, alors allez lire autre chose à la place.

La saison 4 se termine dans un style dramatique : Cobra Kai remporte le 51ème championnat annuel de karaté de toute la vallée et c'était plus qu'un simple tournoi - il y avait un accord pour que le dojo perdant ferme. Ajoutez à cela le fait que John Kreese est piégé par Terry Silver et arrêté à la fin de la saison 4 - et les bases ont été posées pour une nouvelle direction de l'histoire.

Miguel quitte la ville à la fin de la saison 4 pour retrouver ses racines et Johnny et Robby partent à sa recherche au Mexique, tandis que Danny LaRusso a juré de vaincre Cobra Kai. Ce que nous savons, c'est que Chozen semble avoir un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre Terry Silver.

Il y a de nouvelles alliances, d'anciennes rivalités et beaucoup d'action à venir - nous ne savons simplement pas comment tout cela va se dérouler.

Oui, et vous pouvez la trouver ci-dessous.

Nous n'avons pas la liste complète des acteurs de la saison 5, mais les bandes-annonces montrent de nombreux personnages familiers, notamment :

Ralph Macchio - Danny LaRusso

William Zabka - Johnny Lawrence

Xolo Mariduena - Miguel Diaz

Tanner Buchanan - Robby Keene

Mary Mouser - Samantha LaRusso

Peyton List - Tory Nichols

Thomas Ian Griffith - Terry Silver

Yuji Okumoto - Chozen

Pour l'instant, nous ne savons pas quels nouveaux personnages pourraient apparaître et comment les événements s'inscrivent dans la tradition de Karate Kid, mais nous pourrions en savoir plus dans les mois à venir.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre TV ? Notre meilleure recommandation est le Fire TV Stick 4K Max d'Amazon. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Comme nous l'avons dit dans notre guide de la saison 4, la meilleure façon d'apprécier Cobra Kai est de regarder d'abord tous les films Karate Kid, car ils fournissent le contexte pour beaucoup de relations dans Cobra Kai et donnent l'histoire de beaucoup de personnages.

Il est important de noter que le film original The Karate Kid fournit le contexte de l'ensemble de Cobra Kai, et qu'il est donc essentiel de le regarder.

The Karate Kid Part II (1986) est un contexte important pour la saison 3 de Cobra Kai, tandis que The Karate Kid Part III introduit Terry Silver qui est important pour les saisons 4 et 5 de Cobra Kai, donc vous devrez le regarder aussi.

Netflix propose ensuite toutes les saisons 1 à 4 à regarder en ligne, donc tout est prêt.

squirrel_widget_6819565

Écrit par Chris Hall.