Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique a proposé de modifier la manière dont les services de streaming sont réglementés dans le pays.

Il prévoit d'"uniformiser les règles du jeu" en veillant à ce que des services comme Netlfix, Disney+ et Amazon Prime Video soient soumis aux mêmes réglementations en matière de contenu que la télévision linéaire.

Selon les nouvelles règles, les services de streaming seront réglementés par l'Ofcom. Actuellement, seuls la télévision linéaire et BBC iPlayer relèvent de sa compétence, mais celle-ci sera élargie à tous les services de streaming vidéo qui fournissent un contenu similaire à celui de la télévision. Cela inclura également ITV Hub (qui deviendra bientôt ITVX), All 4 et My5, qui étaient jusqu'à présent hors de sa portée.

L'Ofcom veillera à ce que les services vidéo respectent le code de la radiodiffusion afin de protéger les téléspectateurs contre les contenus nuisibles ou offensants, ainsi que les règles relatives à la vie privée, à l'équité et à l'exactitude.

"Les secteurs de la télévision et de la radio britanniques sont réputés dans le monde entier pour leur créativité, animés par des talents exceptionnels qui produisent des programmes de service public révolutionnaires", a déclaré la secrétaire d'État britannique à la culture, Nadine Dorries (selon la BBC).

"Dans le contexte de la transformation numérique de nos habitudes télévisuelles, les plans d'aujourd'hui vont réorganiser des lois vieilles de plusieurs décennies pour aider nos radiodiffuseurs de service public à être compétitifs à l'ère de l'internet."

Écrit par Rik Henderson.