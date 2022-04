Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a longtemps été dans le camp des opposants à la publicité, niant souvent qu' il introduirait un jour un niveau de streaming soutenu par la publicité. Mais maintenant, il fait marche arrière.

Aussi : Conseils et astuces de Netflix : Comment maîtriser votre binge-watching

Le cofondateur et co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre que la société était "tout à fait ouverte à l'idée de proposer des prix encore plus bas avec de la publicité, en tant que choix du consommateur".

Elle envisage actuellement cette option et tente de la définir "au cours de l'année ou des deux années à venir". M. Hastings a reconnu que la mise en place d'un volet publicitaire constituerait un énorme changement pour le géant du streaming, mais il estime désormais que les publicités sont "très utiles" pour les consommateurs qui "souhaitent bénéficier d'un prix plus bas et qui tolèrent la publicité". Outre les publicités, le co-PDG Ted Sarandos a également évoqué la possibilité de se lancer dans le sport en direct, ce que le géant avait auparavant rejeté catégoriquement. Selon Deadline, il a déclaré : "Je ne dis pas que nous ne ferons jamais de sport, mais nous devrons trouver un moyen de faire croître une importante source de revenus et de profits.

N'oubliez pas que Netflix a récemment annoncé qu 'il avait perdu des abonnés pour la première fois en dix ans et qu'il envisage même de restreindre le partage des mots de passe pour améliorer ses résultats. Ses concurrents - dont Hulu, Peacock et même HBO Max - proposent tous des plans qui permettent aux consommateurs de payer moins ou rien en échange de l'affichage de publicités. Même Disney+ prévoit de lancer une option avec publicité d'ici la fin de l'année.

Écrit par Maggie Tillman.