(Pocket-lint) - Netflix introduit un nouveau moyen de dire au service de streaming ce que vous avez vraiment apprécié, afin de l'aider à mieux gérer votre page d'accueil avec des recommandations plus pertinentes.

Le service a annoncé la création d'un bouton "Two Thumbs Up" (deux pouces en l'air) qui s'ajoutera aux boutons "Thumbs Up" (pouce en l'air) et "Thumbs Down" (pouce en bas) que Netflix propose déjà à ses abonnés pour leur permettre d'indiquer s'ils ont aimé ou non quelque chose.

Le bouton "Deux pouces en haut" va plus loin que les boutons "Pouces en haut" et "Pouces en bas" existants sur Netflix, puisqu'il permet aux abonnés de signaler au service de streaming qu'ils ont vraiment apprécié un film ou une émission.

Selon la société, il s'agit d'une fonctionnalité très demandée. Gardez à l'esprit que Netflix proposait auparavant un système d'évaluation à cinq étoiles qui guidait la façon dont il suggérait des recommandations aux abonnés, mais il a remplacé ce système en 2017 par son système actuel de pouces en haut/en bas. (Conseil de pro : si vous trouvez que Netflix ne vous suggère jamais rien que vous aimez vraiment, vous pouvez vérifier et modifier vos évaluationsici).

Le bouton Deux pouces en haut de Netflix se trouve à côté des boutons Pouces en haut et Pouces en bas. Appuyez sur ce bouton lorsque vous souhaitez voir d'autres films et émissions similaires ou avec les mêmes acteurs. Ainsi, par exemple, si vous avez aimé Bridgerton, vous pouvez voir d'autres émissions ou films avec les mêmes acteurs.

"Considérez Double Thumbs Up comme un moyen d'affiner vos recommandations pour voir encore plus de séries ou de films influencés par ce que vous aimez", a expliqué Netflix dans un billet de blog. "Un Thumbs Up nous permet toujours de savoir ce que vous avez aimé, donc nous utilisons cette réponse pour faire des recommandations similaires. Mais un Double Thumbs Up nous indique ce que vous avez aimé et nous aide à être encore plus précis dans vos recommandations".

Le bouton Two Thumbs Up de Netflix sera disponible sur les interfaces Netflix web, TV, Android et iOS à partir du 11 avril 2022.

