Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une série documentaire en deux parties sur la célébrité britannique et pédophile prédateur Jimmy Savile est désormais disponible sur Netflix .

Ce n'est pas une montre confortable, mais un accès sans précédent à une multitude d'images d'archives en fait une montre fascinante, voire importante. C'est pourquoi il est actuellement à la mode dans le monde entier.

Voici comment regarder Jimmy Savile: A British Horror Story et quelques autres programmes connexes.

Jimmy Savile: A British Horror Story est un nouveau documentaire sur un vrai crime réalisé par Netflix et examine le cas de Savile - un présentateur de télévision, un collecteur de fonds caritatif et un DJ au Royaume-Uni - qui a été dénoncé comme pédophile prédateur et délinquant sexuel après sa mort. en 2011, lorsque plus de 400 personnes ont raconté des histoires d'abus. Les incidents allégués se sont déroulés sur une période de plus de 50 ans, tandis que Savile est resté aux yeux du public et est même devenu un ami proche de la famille royale britannique.

Le documentaire montre comment il a réussi à garder le secret pendant si longtemps, tout en faisant allusion à des apparitions télévisées sur son côté le plus sombre, et comment personne ne l'a découvert jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard.

En tant que programme Netflix, la série est disponible exclusivement sur le service de streaming. Vous aurez donc besoin d'un abonnement Netflix.

Il y a deux épisodes de Jimmy Savile : A British Horror Story - le premier dure 79 minutes, le second 91 minutes.

Jimmy Savile a fait une énorme quantité de programmes, principalement pour la BBC, bien qu'une grande partie ne soit pas disponible pour être regardée sur les services de streaming pour une bonne raison.

Par exemple, la rediffusion par BBC Four des épisodes classiques de Top of the Pops au Royaume-Uni ignore les épisodes hébergés par Savile.

Cependant, vous devriez essayer de consulter le documentaire Savile de Louis Theroux (sur BBC iPlayer au Royaume-Uni et plusieurs services de streaming aux États-Unis).

Après avoir initialement interviewé Jimmy Savile pour un Louis Theroux Meets... documentaire avant sa mort, cet épisode revisité examine pourquoi, comme beaucoup d'autres, le présentateur de télévision a réussi à tirer la laine sur les yeux de Theroux.

Vous pouvez voir la bande-annonce de la série Jimmy Savile Netflix ci-dessous.

Écrit par Rik Henderson.