Comment regarder le documentaire Return to Space d'Elon Musk

(Pocket-lint) - Aimez-le ou détestez-le, Elon Musk est probablement un nom que vous avez entendu. Que ce soit à cause de Tesla , de son rôle au sein du conseil d'administration de Twitter, ou peut-être - et plus probablement si vous lisez ceci - de ses efforts SpaceX.

Si c'est le SpaceX Elon Musk qui vous intéresse, il y a un documentaire que vous voudrez ajouter à votre liste de surveillance : Return to Space. Voici comment le regarder, de quoi il s'agit et tout ce que vous devez savoir.

Le documentaire Return to Space d'Elon Musk est sorti sur Netflix le 7 avril 2022, il est donc disponible à regarder sur la plateforme de streaming maintenant.

Return to Space est un film documentaire Netflix, vous aurez donc besoin d'un abonnement Netflix pour le regarder. Il convient de noter qu'il est classé 15, donc si vous avez plusieurs profils, assurez-vous de le rechercher sur un avec les bonnes autorisations.

Le film documentaire Return to Space est entièrement consacré à la mission SpaceX d'Elon Musk qui a vu les vétérans de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley se diriger vers la Station spatiale internationale à bord de la fusée et du vaisseau spatial privés de Musk.

Le film suit les astronautes et leurs familles avant la mission, ainsi que la mission elle-même, emmenant les téléspectateurs sur le trajet vers la Station spatiale internationale.

Il couvre également les images des coulisses du sol pendant la mission, y compris Musk lui-même, et met en évidence les préoccupations des familles et les risques liés à des missions comme celle-ci.

Le film Retour dans l'espace dure 2 heures et 8 minutes.

Oui, Netflix a publié une bande-annonce du documentaire Return to Space avant sa sortie le 7 avril 2022. Vous pouvez la regarder ci-dessous.

Écrit par Britta O'Boyle.