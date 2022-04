Drive to Survive saison 5 : Tout ce que l'on sait jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Drive to Survive de Netflix est géniale. Son objectif est la Formule 1, mais nous ne dirions pas que vous devez être un fan de Formule 1 pour l'apprécier. En fait, vous pourriez même constater que vous aimez la série plus qu'un fan inconditionnel de F1, car vous ne connaissez peut-être pas nécessairement les résultats de certaines courses, ce qui rend les épisodes plus excitants. Les fans de F1, quant à eux, voient les choses sous un angle différent. C'est un gagnant-gagnant.

En se concentrant sur le drame sur et hors piste, Drive to Survive nous a donné un excellent aperçu des quatre dernières saisons de F1, des équipes et des pilotes, mais cela va-t-il continuer ? Alors qu'une saison cinq de Drive to Survive n'a pas encore été confirmée, il y a des indices suggérant que cela se produit.

C'est tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la saison 5 de Drive to Survive.

Une saison 5 de Drive to Survive n'a pas encore été confirmée, même si nous nous attendons à ce qu'elle le soit. La saison 4 n'a été confirmée par Netflix qu'en août 2021 et elle est ensuite sortie en mars 2022.

Il ne serait pas trop surprenant de voir un calendrier similaire pour la saison 5. Cela pourrait prendre quelques mois avant que cela ne soit confirmé, mais si c'est le cas, nous nous attendons à ce qu'il soit publié vers mars 2023. Cela permettrait la saison 2022 de F1 se termine et la production finale se produit.

Netflix était à Barcelone pour les tests de pré-saison et bien, ce n'était probablement pas juste pour le plaisir, donc une saison 5 semble prometteuse. Planet Sport a tweeté une image offrant des preuves de la présence des plateformes de streaming, suscitant des spéculations initiales.

La saison quatre n'est pas sortie, mais il semble que Netflix tourne déjà la saison cinq de Drive to Survive à Barcelone… #F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB – Planète Sport (@PlanetSportcom) 1er mars 2022

Depuis lors, les producteurs de Drive to Survive se sont entretenus avec The Radio Times . Dans l'interview, le producteur James Gay-Rees a déclaré à la publication : "J'étais à Barcelone [pour les essais de F1] le week-end dernier, assis avec Christian [Horner] et Toto [Wolff] et ils se sont dit : 'Nous sommes de retour, ça recommence'"

Interrogé directement sur une saison 5, Gay-Rees a déclaré: "Nous l'espérons. Nous en parlons toujours. De toute évidence, la saison approche, nous allons donc essayer de la réussir. C'est en discussion."

Son collègue producteur, Paul Martin, a ensuite déclaré au Radio Times : "Il n'était pas à Barcelone pour ses vacances, en gros !"

Martin a ajouté: "Si l'appétit est là, je pense qu'il pourrait courir et courir."

Si nous avons droit à une saison 5 de Drive to Survive, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle soit sur Netflix. Comme Bridgerton , il est exclusif à la plate-forme de streaming, vous devrez donc vous assurer que votre abonnement est prêt si vous souhaitez regarder les saisons futures ou rattraper les précédentes.

Nous nous attendons à ce que la saison 5 de Drive to Survive suive un schéma similaire aux saisons précédentes. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas, n'est-ce pas ? Nous nous attendons donc à voir chaque épisode se concentrer sur une ou deux des équipes et la préparation d'une ou plusieurs courses. Dans ce focus, il y aura probablement à nouveau des entretiens avec les pilotes impliqués, ainsi que les principes de l'équipe, et vous aurez un aperçu des pilotes et des rivalités, ainsi que de tout drame.

Vous obtiendrez également des analyses de journalistes de F1 comme Will Buxton, offrant une perspective ou une opinion différente sur tout ce qui se passe en dehors de la piste, ainsi que sur celle-ci.

En l'absence de confirmation de la saison 5 pour le moment, nous ne savons pas quelles équipes ou pilotes auraient pu accepter de participer. Nous avons vu Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault et Scuderia Ferrari tous présents l'année dernière, ainsi que des pilotes tels que Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris et Sergio Perez, entre autres.

Max Verstappen n'a pas participé à la saison 4 alors qu'il faisait partie des saisons précédentes, il est donc possible que nous ne le voyions pas non plus dans la saison 5, bien que Christian Horner, le principe de l'équipe de Red Bull ait joué un grand rôle dans le spectacle dans le passé, donc nous ne nous attendons pas à manquer trop d'action Red Bull même si Verstappen ne revient pas.

Les saisons 1 à 4 de Drive to Survive ont toutes eu 10 épisodes chacune. Il est donc fort probable que la saison 5 offre la même chose si elle est confirmée.

Vous pouvez regarder toutes les saisons précédentes de Drive to Survive sur Netflix. Les saisons un, deux, trois et quatre sont toutes disponibles à regarder maintenant après la sortie de la saison 4 le 11 mars 2022.

Si vous êtes un fan de Formule 1, il y a beaucoup à regarder en termes de docuseries en ce moment, pendant que vous attendez de savoir si Drive to Survive revient.

Sky a un documentaire en deux parties intitulé Duel: Hamilton vs Verstappen . Vous devez avoir un abonnement Sky ou un abonnement de divertissement NOW, mais cela vaut la peine d'être regardé.

Apple TV+ travaille également avec Lewis Hamilton sur un documentaire sur le septuple champion du monde. Nous ne savons pas encore quand il sera diffusé, mais vous pouvez lire tout ce que nous savons jusqu'à présent dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.