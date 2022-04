The Witcher saison 3 : Distribution, histoire, rumeurs et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Witcher obtient une troisième saison, sans surprise. L'émission a été un succès retentissant pour Netflix, et nous aurons bientôt plus d'informations sur l'histoire de Geralt, Yennefer et Ciri.

Ce que nous verrons exactement, cependant, n'est pas trop certain. Alors que la série adapte les livres sources d'Andrzej Sapkowski, elle creuse son propre chemin à un degré décent. Nous avons tous les détails et les rumeurs ci-dessous.

Nous ne savons pas quand The Witcher sortira sa troisième saison, mais nous avons une bonne nouvelle très concrète : la série est en production !

Notre famille est de nouveau réunie. La saison 3 de #TheWitcher est officiellement en production ! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 – Le sorceleur (@witchernetflix) 4 avril 2022

Bien que cela ne nous donne aucun indice précis sur la date de début de la série, cela correspond à peu près à ses précédents calendriers de tournage et de sortie pour indiquer que nous pourrions espérer le voir à la toute fin de 2022, si le post- la production peut aller bien et sans à-coup.

Pourtant, pour l'instant, nous devrons attendre que Netflix publie une date de sortie confirmée avant de pouvoir être trop excités.

La deuxième saison de The Witcher s'est terminée avec Yennefer, Geralt et Ciri ensemble après quelques allers-retours. Yennefer est de retour après avoir réalisé qu'elle ne peut pas sacrifier sa morale, et même Ciri, pour récupérer sa magie.

Avec la géopolitique de la guerre et des nations au premier plan également, il y a beaucoup de pièces émouvantes, du mouvement des elfes mécontents après le meurtre de leur enfant, et l'arrivée sur les lieux de l'empereur de Nilfgaard, Emhyr var Emreis , révélé être le père de Ciri.

Nous avons une idée précise de ce qui se passera au cours de la prochaine saison, grâce au résumé officiel de l'intrigue publié par Netflix, que vous pouvez voir ci-dessous.

Nous sommes également ravis de révéler le résumé officiel de l'intrigue pour la saison à venir... #TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT – Le sorceleur (@witchernetflix) 4 avril 2022

Cela dit, cela ne couvre vraiment que nos personnages principaux - ce qui se passera dans l'histoire plus large de la conquête restera à voir. À moins que vous n'ayez lu les livres ou joué aux jeux, bien sûr, auquel cas vous aurez une longueur d'avance !

Lauren Schmidt Hissrich est la créatrice et showrunner de The Witcher. Il est produit par Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko sont également producteurs exécutifs.

En plus de Geralt of Rivia d'Henry Cavill, la saison trois a un casting énorme. Voici la liste des personnages de la saison deux, dont presque tous devraient revenir:

Henry Cavill joue Geralt de Riv

Freya Allan joue la princesse Cirilla, alias Ciri

Anya Chalotra joue Yennefer de Vengerberg

Joey Batey joue Jaskier

MyAnna Buring joue Tissaia de Vries

Eamon Farren joue Cahir

Mimi M Khayisa joue Fringilla Vigo

Anna Shaffer joue Triss Merigold

Mahesh Jadu joue Vilgefortz

Royce Pierreson joue Istredd

Kim Bodnia joue Vesemir

Tom Canton joue Filavandre

Mecia Simson joue Francesca Findabair

Wilson Mbomio joue Dara

Basil Eidenbenz joue Eskel

Paul Bullion joue Lambert

Yasen Atour joue Coen

Terence Maynard joue Artorius Vigo

Lars Mikkelsen joue Stregobor

Shaun Dooley joue le roi Foltest de Temeria

Graham McTavish joue Sigismund Dijkstra

Chris Fulton joue Rience

Aisha Fabienne Ross joue Lydia

Simon Callow joue Codringher

Liz Carr joue Fenn

Adjoa Andoh joue Nenneke

Jusqu'à présent, nous n'avons pas de bande-annonce pour la prochaine saison, mais dès que Netflix publiera des teasers de featurettes, nous les ajouterons à cette section afin que vous puissiez les voir tous au même endroit.

Comme c'est toujours le cas avec les émissions de Netflix, vous ne pouvez pas vraiment être certain que d'autres viendront jusqu'à ce que le géant du streaming sorte et le confirme. Avec les mesures d'audience qui règnent en maître, rien ne garantit que même une émission très appréciée aura une autre saison.

Pourtant, bien qu'il n'y ait rien de confirmé à propos de The Witcher, étant donné à quel point cela a été fait jusqu'à présent, nous supposerions qu'une quatrième saison est très probable - et susceptible d'être confirmée peu de temps après que la troisième saison soit disponible en streaming afin que Netflix puisse vérifier sa poursuite popularité.

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de commande de films :

Nous avons également ces rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Max Freeman-Mills.