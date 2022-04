Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a confirmé une saison 4 de son thriller psychologique "You" avant même que la troisième saison n'arrive sur les écrans, et maintenant la plateforme de streaming a non seulement confirmé que le tournage a commencé pour la nouvelle saison, mais elle nous a également donné un peu plus d'informations.

Le tournage de la saison 4 de 'You' a officiellement commencé le 22 mars 2022, bien que les scènes finales à la fin de la saison 3 suggèrent que la prochaine saison serait basée à Paris avec Joe apparemment à la recherche de Marienne - qui a été épargnée par Love à la fin de saison 3.

Le dernier tweet de Netflix qui mentionne le début du tournage de la série nous dit cependant de faire attention à Londres, ajoutant une tournure à l'histoire avant même que nous ne soyons proches d'une sortie de la saison 4. Il y a aussi une pile de livres sur la chaise à côté de Joe et soyons honnêtes, ils ne sont pas là par accident.

Surveillez vos arrières… Joe est au Royaume-Uni ! YOU La saison 4 est actuellement en tournage à Londres. pic.twitter.com/dY0Bo0mpN0 – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 1er avril 2022

Si vous zoomez sur les livres, vous verrez " Great Expectations " et " Oliver Twist " de Charles Dickens - qui traitent essentiellement de grandir du point de vue d'un garçon. Cela pourrait faire référence à la mentalité de Joe ou peut-être au fils de Joe qu'il a dû laisser derrière lui. Cela pourrait aussi signifier quelque chose d'aussi simple que la saison prochaine ayant des "torsions" et défiant les "attentes".

Les autres livres incluent ' The Adventures Sherlock Holmes ', suggérant plus de mystère, tandis que ' Vanity Fair ' se concentre sur la haute société. Pendant ce temps, " Un homme bon dans un monde cruel " est certainement un jeu de mots intéressant, étant donné qu'il est tout à fait clair que Joe n'est pas un "homme bon", même s'il pense que ses actions sont justifiées.

"You" connaît bien ses rebondissements - c'est l'une des meilleures choses de la série. Rien n'est jamais comme il semble et malgré certaines spéculations suggérant que Marienne était sur un cyclomoteur derrière Joe à Paris dans les scènes finales de la saison 3, il semble que nous pourrions tous être un peu surpris de plusieurs façons.

La saison 3 de "You" a été diffusée le 15 octobre 2021, la saison 4 étant annoncée par Netflix le 13 octobre 2021. Les fans avaient attendu près de deux ans entre les saisons 3 et 4, bien que le tournage ait maintenant commencé pour la saison 4, espérons que ce ne sera pas le cas. le cas à nouveau.

Vous pouvez lire tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 4 de "You" dans notre article séparé , et j'espère que Netflix nous donnera quelques teasers supplémentaires comme celui-ci.

Écrit par Britta O'Boyle.