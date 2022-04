Bridgerton saison 3 : Tout ce que l'on sait jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Drame d'époque brillant (avec beaucoup plus de sexe et de scandale) - Bridgerton - a honoré Netflix pour la première fois fin 2020 et c'était excellent. C'est la série télévisée qui nous a tous accrochés aux détails des événements de Lady Whistledown du début à la fin, encore alimentés par la deuxième saison qui a frappé nos écrans en mars 2022.

La première série a été inspirée par le livre de Juila Quinn - " Le duc et moi" - tandis que la deuxième série a été inspirée par le deuxième livre de Quinn - "Le vicomte qui m'aimait" . Il y a huit livres au total, donc il y a beaucoup de matériel pour nous voir nous gaver de Bridgerton pendant un bon moment encore.

Avec une saison 3 et 4 déjà confirmée par Netflix, voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 3 de Bridgerton et quand elle arrivera sur nos écrans.

Netflix a confirmé que Bridgerton verrait une saison 3 (et 4 d'ailleurs) le 13 avril 2021. Il n'a pas encore confirmé quand la saison 3 de Bridgerton sera diffusée. Nous espérons le voir au premier semestre 2023, mais ce n'est pas clair pour l'instant.

La saison 2 de Bridgerton a été diffusée le 25 mars 2022, tandis que la saison 1 a été diffusée le 25 décembre 2021. Il est donc possible que la saison 3 apparaisse à tout moment entre la fin de 2022 et le premier semestre de 2023, même si nous dirions que 2023 est plus probable.

Shonda Rhimes, productrice de l'émission, a déclaré à Entertainment Tonight que l'écriture avait commencé : "[Nous] sommes devenus un peu créatifs, donc nous travaillons déjà dur pour écrire la saison 3. … C'est déjà en cours et vous verrez. il est temps."

Cependant, lorsque la saison 3 de Bridgerton atterrira, ce sera uniquement sur Netflix. Sans surprise, étant donné qu'il s'agit d'une série originale de Netflix - et l'une des plus importantes à ce jour - vous devrez donc vous assurer que votre abonnement Netflix est prêt.

La saison 1 et la saison 2 de Bridgerton avaient toutes deux huit épisodes, il ne serait donc pas trop surprenant de voir un nombre similaire pour la saison 3, bien que nous ne le sachions pas actuellement.

Cependant, chaque épisode durera probablement une heure – ou un peu plus, comme ils l'étaient dans la saison 1 et la saison 2, nous pouvons donc espérer au moins huit heures de plus de drame et de reportage de Lady Whistledown.

Comme mentionné, la première saison de Bridgerton a été inspirée par « Le duc et moi » de Julia Quinn, qui se concentrait sur la relation entre le duc de Hastings, Simon Basset, et l'aînée des filles de Bridgerton, Daphne Bridgerton.

La deuxième saison de Bridgerton a été inspirée par le deuxième livre - " Le vicomte qui m'aimait " et elle était centrée sur le chef de la maison Bridgerton, Anthony Bridgerton, et sa quête pour enfin trouver une épouse convenable. Cela l'a vu impliqué avec les sœurs Sharma et a suivi sa bataille entre se marier pour le devoir et se marier par amour.

La troisième saison pourrait suivre l'ordre des livres, ce qui signifierait qu'elle pourrait s'inspirer de " Une offre d'un gentleman " de Quinn, bien que cela ne soit pas confirmé et que Shonda Rhimes ait déclaré qu'il était prévu que chaque série se concentre sur un autre Bridgerton frère et leur histoire d'amour, elle n'a pas confirmé à Entertainment Tonight dans quel ordre ils iraient. Elle a déclaré à la publication: "Nous n'allons pas nécessairement dans l'ordre mais nous allons voir chacun des frères et sœurs et leurs histoires ."

Si l'ordre des livres est suivi de l'émission, il est possible que la troisième série se concentre sur le deuxième célibataire le plus âgé de Bridgerton, Benedict. Le synopsis du livre de "Une offre d'un gentleman" est à peu près Cendrillon, mais gardez à l'esprit que la série pourrait différer du livre plutôt que de le suivre à la lettre.

Dans le troisième livre cependant, Sophie Beckett - qui a été adoptée par le comte de Penwood avant sa mort - se retrouve avec une comtesse qui n'est pas fan et relègue Sophie au rôle de servante. Sophie parvient à se faufiler dans le bal de Lady Bridgerton, attirant l'attention de Benedict. Hélas, une fois la soirée du bal terminée, Sophie reprend son rôle de servante et Benoît reste aveuglé par la mystérieuse femme, jurant de la retrouver. Cela ressemble à un très bon complot pour que Lady Whistledown se mêle de ses papiers de la société, hein?

En parlant de Lady Whistledown, Penelope Fetherington et Eloise Bridgerton seront également sans aucun doute au centre de la saison 3, bien qu'après qu'Eloise ait découvert le secret de Penelope à la fin de la saison 2. Les deux dames vont-elles reconstruire leur amitié et peut-être même travailler ensemble, ou Eloise révélera-t-elle l'identité de Penelope au reste de la Ton ?

Si l'ordre des livres n'est pas suivi, il se pourrait que Colin Bridgerton soit le prochain objectif. Lui et Penelope semblaient enfin arriver quelque part dans la deuxième saison, avant que la pauvre Penelope n'entende la conversation de Colin avec certains des autres célibataires éligibles. Pour l'instant, nous ne savons tout simplement pas, mais il existe de nombreuses possibilités.

Netflix n'a encore confirmé aucun des acteurs de la saison 3, bien que nous puissions probablement faire quelques suppositions quant à certains de ceux qui sont susceptibles de revenir.

Nous nous attendons à voir de nombreux acteurs de la saison 1 et 2 dans la saison 3. Voici qui a joué qui dans la saison 2 et qui nous nous attendons à voir dans la saison 3, même s'ils ne jouent pas un rôle aussi important :

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphné Bridgerton

Claudia Jessie - Eloïse Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmel

Nicola Coughlan - Penelope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Reine Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton née Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Les 16 épisodes de Bridgerton saison 1 et saison 2 sont disponibles sur Netflix afin que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé au cours des deux saisons sociales autant que vous le souhaitez avant la saison 3.

Oui. Netflix a confirmé qu'il y aurait une saison 4 de Bridgerton en même temps qu'il a confirmé la saison 3, il y a donc encore beaucoup de drames à venir.

Chers lecteurs, cet auteur apporte une annonce des plus excitantes... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z – Bridgerton (@bridgerton) 13 avril 2021

Écrit par Britta O'Boyle.