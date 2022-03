Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a récemment annoncé une hausse des prix pour les abonnés , et maintenant, il commence à restreindre le partage de mot de passe.

Admettez-le : vous ou quelqu'un que vous connaissez avez probablement utilisé le compte Netflix de leurs parents . C'est une pratique courante, où plusieurs abonnés qui ne vivent pas dans le même foyer partagent tous un seul compte Netflix avec différents profils d'utilisateurs configurés. Mais il semble que cela pourrait bientôt appartenir au passé, car Netflix a révélé qu'il incite désormais certains utilisateurs à payer des frais supplémentaires s'ils souhaitent continuer à partager. Netflix a déclaré que les comptes partagés entre les ménages avaient eu un impact sur sa capacité à investir dans de nouveaux contenus, il est donc enfin en train de sévir.

Dans un article de blog publié le mercredi 16 mars, Chengyi Long, directeur de l'innovation produit, a expliqué : "Bien qu'ils aient été extrêmement populaires, ils ont également créé une certaine confusion quant au moment et à la manière dont Netflix peut être partagé. En conséquence, les comptes sont partagés. entre les ménages - impactant notre capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films pour nos membres".

Netflix teste donc une nouvelle approche au Chili, au Costa Rica et au Pérou.

Dans ces trois pays, les abonnés seront désormais invités à ajouter un téléspectateur supplémentaire à leur forfait à un prix réduit : 2 380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou. Les membres des plans standard et premium verront la possibilité d'ajouter des "sous-comptes" pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas, et chacun obtiendra son propre "profil, recommandations personnalisées, identifiant et mot de passe - à un prix inférieur ", a déclaré Netflix. De plus, Netflix offrira la possibilité de transférer des profils de visionnage vers de nouveaux comptes.

La société n'a pas précisé si elle prévoyait d'étendre ce test à d'autres pays.

Mais, l'année dernière, Netflix a testé un outil de vérification de compte qui empêchait les abonnés de partager des comptes, ce n'est donc pas la première fois que le service de streaming restreint le partage.

Écrit par Maggie Tillman.