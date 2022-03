Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce printemps, Netflix sortira une série interactive appelée Trivia Quest . Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris comment jouer.

Trivia Quest est une expérience interactive narrative, où chaque "victoire" aidera à faire avancer l'histoire. Mais ce n'est pas la première dernière incursion de Netflix dans la télévision et les jeux interactifs. Le service a déjà expérimenté ce type de format lorsqu'il a publié des titres tels que Black Mirror : Bandersnatch, You vs. Wild : Out Cold et Cat Burglar, centré sur les anecdotes.

Netflix a publié une bande-annonce pour Trivia Quest - que vous pouvez regarder ci-dessus. Il présente le "Willy" coloré expliquant le fonctionnement de la série interactive. (Si "Willy" vous semble familier, c'est probablement parce que vous avez joué à la série de jeux mobiles Trivia Crack d'Etermax. Le New York Times a déclaré que Netflix avait autorisé le jeu Trivia Crack Etermax.)

Essentiellement, Trivia Quest est un jeu mettant en vedette Willy et ses copains en cage contre Evil Rocky. Vous seul pouvez les enregistrer en répondant aux questions pour les points. Il y aura un nouvel épisode disponible chaque jour avec 24 questions - 12 en difficulté standard et 12 difficiles. En répondant correctement aux questions, l'histoire progresse et vous pouvez aider Willy à sauver ses amis de Rocky.

Les joueurs pourront rejouer les quiz pour marquer des points et répondre correctement aux questions qu'ils auraient pu manquer auparavant.

Un nouvel épisode de Trivia Quest arrivera sur Netflix tous les jours en avril 2022, avec 30 épisodes au total. (Netflix a promis "non, ce n'est pas un poisson d'avril".)

Trivia Quest sera jouable sur les appareils suivants :

Téléphones et tablettes Android

iPhone, iPad et iPod Touch

Téléviseurs intelligents, décodeurs et consoles pris en charge

Ordinateurs de bureau via le Web.

Une liste complète des appareils pris en charge peut être trouvée ici . Assurez-vous que votre appareil exécute la dernière version de l'application Netflix pour découvrir Trivia Quest.

Netflix a d'autres titres interactifs (ci-dessous) où vous pouvez faire des choix pour les personnages et façonner l'histoire. Recherchez simplement le badge "étincelle" sur les titres - cela signifie qu'il est interactif.

Écrit par Maggie Tillman.