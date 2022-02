The Last Kingdom Saison 5 : Date de sortie, comment regarder et à quoi s'attendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom est basé sur la série de livres The Saxon Stories de Bernard Cornwell. Le titre de la série télévisée vient du premier roman, la série télévisée suivant l'action à travers un certain nombre de livres.

L'action est basée sur les aventures d'Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), et suit l'histoire à travers la Grande-Bretagne anglo-saxonne avec l'invasion des Vikings et les ambitions du Royaume de Wessex d'unir les royaumes pour former l'Angleterre en tant que nation unifiée. .

Les épées, la trahison, les batailles, la romance, le choc des cultures entre païens et chrétiens, définissent tous The Last Kingdom alors qu'il prend une course semi-historique à travers l'histoire britannique.

La saison 5 de The Last Kingdom arrivera sur Netflix le 9 mars 2022.

La saison précédente a été diffusée le 26 avril 2020, il y a donc eu un écart considérable entre la saison 4 et la saison 5, bien qu'un écart de 2 ans entre les saisons ait été le modèle à travers l'histoire de l'émission.

The Last Kingdom a été initialement diffusé sur BBC America et BBC 2 au Royaume-Uni avant de déménager dans une nouvelle maison sur Netflix.

Toutes les saisons de The Last Kingdom sont à retrouver sur Netflix . Il y a huit épisodes dans les deux premières saisons, passant à 10 épisodes pour les saisons 3, 4 et 5.

Les quatre saisons passées sont également disponibles à l'achat via Amazon Prime Video et d'autres plateformes, ainsi que sur DVD et Blu-ray.

La saison 5 se déroule quelque temps après la conclusion de la saison 4 et voit le roi Edward essayer de réaliser les ambitions de son père d'unir les royaumes pour créer l'Angleterre. Uhtred agit en tant que protecteur d'Aethelstan, le futur roi d'Angleterre, tandis que les ennemis se rassemblent pour renverser la ligne de succession, rompre la paix délicate de l'Angleterre naissante et renverser à nouveau l'équilibre des pouvoirs.

Il mettra en vedette Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward ), Ewan Mitchell (Osferth) et James Northcote (Aldhelm).

Non, il a été confirmé que la saison 5 est la dernière saison de The Last Kingdom.

Il y aura cependant un long métrage qui fera suite à la saison 5 de The Last Kingdom. Cela s'appellera Seven Kings Must Die et il est actuellement en tournage.

L'intrigue de Seven Kings Must Die n'est actuellement pas révélée, mais vu que la saison 5 se termine à la fin du livre 10, il n'est pas exagéré de déduire qu'elle couvrira les trois derniers livres de la série.

Nous avons officiellement commencé le tournage de Seven Kings Must Die.

The Last Kingdom est le titre du premier livre de la série The Saxon Stories. Il y a 13 livres au total, allant de The Last Kingdom à War Lord. War Lord (publié en 2020) est le dernier livre de la série et clôt l'histoire d'Uhtred.

Nous pouvons aligner la série télévisée The Last Kingdom avec les livres suivants :

Saison 1 - Le Dernier Royaume, Le Cavalier Pâle

Saison 2 - Les Seigneurs du Nord, Sword Song

Saison 3 - La terre ardente, la mort des rois

Saison 4 - Le seigneur païen, le trône vide

Saison 5 - Warriors of the Storm, le porteur de flammes

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (non confirmé, mais probable)

Il y a évidemment des changements dans certaines intrigues de la série télévisée, mais le scénario principal est défini dans une certaine mesure par l'histoire, adaptée avec une licence poétique.

Oui, il y en a - et nous avons également inclus toutes les bandes-annonces des bandes-annonces précédentes, afin que vous puissiez revivre les souvenirs.

Wyrd a fait une offre complète.

Écrit par Chris Hall.