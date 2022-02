Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans de Better Call Saul verseront sans aucun doute une larme lorsque la série se terminera enfin cette année.

La préquelle de l'incroyable Breaking Bad se terminera avec la saison 6, alors que nous découvrirons enfin ce qui arrive à Jimmy McGill, alias Saul Goodman, sous son apparence moderne en fuite.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la sixième et dernière saison de Better Call Saul.

Il a été annoncé que la dernière saison de Better Call Saul sera divisée en deux parties. Des épisodes seront également ajoutés à AMC/Netflix (selon la région) chaque semaine à partir de la date de première initiale de chaque partie.

Les épisodes 1 et 2 feront leurs débuts le même jour - le 18 avril 2022 aux États-Unis, le 19 avril au Royaume-Uni. Ils seront suivis des épisodes 3 à 7, qui sortiront chaque semaine.

Le deuxième lot de six épisodes débutera le 11 juillet 2022 aux États-Unis, le 12 juillet au Royaume-Uni.

La saison de 13 épisodes sera divisée en deux parties. Eps 1+2 arrivera le 19 avril, avec les 5 prochains épisodes diffusés chaque semaine. Après une pause, la dernière série de 6 épisodes débutera le 12 juillet. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 11 février 2022

AMC diffusera la saison 6 de Better Call Saul aux États-Unis.

Comme pour toutes les autres saisons, la saison 6 de Better Call Saul sera exclusive à Netflix au Royaume-Uni.

Il y aura 13 épisodes au total. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, ceux-ci seront divisés en deux lots, de sept et six épisodes respectivement.

La saison retracera les derniers événements qui ont conduit Jimmy McGill (Bob Odenkirk) à devenir enfin l'avocat pénaliste Saul Goodman de bout en bout.

Nous découvrons également le sort de sa partenaire Kim (Rhea Seehorn) et voyons comment Gus Fring (Giancarlo Esposito) devient un membre si puissant du cartel.

"A mes yeux, c'est notre saison la plus ambitieuse, la plus surprenante et, oui, la plus déchirante", a déclaré le showrunner Peter Gould dans un communiqué publié par Variety .

"Même dans des circonstances incroyablement difficiles, toute l'équipe de 'Saul' - scénaristes, acteurs, producteurs, réalisateurs et équipe - s'est surpassée. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de partager ce que nous avons accompli ensemble."

Si vous êtes au Royaume-Uni (ou dans une autre région en dehors des États-Unis qui ne peut pas accéder à AMC), Netflix héberge les cinq saisons existantes de Better Call Saul.

Vous voudrez peut-être également consulter Breaking Bad par la suite (même si vous l'avez déjà vu) car il poursuit efficacement l'histoire. Et assurez-vous également de regarder El Camino – un long métrage de suivi mettant en vedette Aaron Paul dans le rôle de Jessy Pinkman.

Il n'y a pas encore de bande-annonce complète, juste le bref teaser ci-dessous...

Malheureusement, lorsque le dernier épisode de la saison 6 est diffusé, c'est tout le monde.

Cependant, il y aura trois spin-offs "courts" qui feront leurs débuts ce printemps.

Slippin' Jimmy est une série animée en six épisodes racontant l'histoire des débuts de McGill à Chicago.

Cooper's Bar est également une série en six épisodes, cette fois en direct. Il met en vedette Rhea Seehorn dans le rôle de Kim et Lou Mustillo dans le rôle de Cooper éponyme.

Nous n'avons pas encore entendu les détails de la troisième émission dérivée.

Écrit par Rik Henderson.