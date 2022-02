Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si, comme nous, vous avez été dévasté que les Vikings de The History Channel / Amazon Prime Video se soient terminés en 2020, avec l'histoire de Ragnar Lothbrok et de ses fils arrivant à une conclusion sanglante, vous serez sans doute aussi ravis d'apprendre qu'un spin-off suite arrivera bientôt sur nos écrans.

Vikings: Valhalla reprend 100 ans après les événements de la série originale et se concentrera sur les histoires de Leif Eriksson, sa sœur Freydis Eriksdotter et d'autres Norsemen et femmes célèbres alors qu'ils se battent contre le roi normand d'Angleterre, Guillaume le Conquérant.

Il change également de diffuseur, ayant été acquis par Netflix cette fois-ci. Voici donc tous les détails sur Vikings: Valhalla jusqu'à présent.

Vikings : Valhalla sera diffusé sur Netflix le 25 février 2022.

Il n'est pas encore clair si tous les épisodes seront disponibles en même temps ou s'ils seront publiés chaque semaine.

Netlfix a les droits exclusifs sur Vikings : Valhalla, vous pourrez donc tout regarder via le service de streaming.

Nous n'avons pas encore de nombre officiel d'épisodes pour la saison 1, bien que IMDB suggère qu'il y a 24 épisodes au total.

Se déroulant un siècle après l'émission télévisée originale Vikings, Vikings: Valhalla tourne son attention vers une nouvelle génération de guerriers et de rois vikings.

Il dirigera le duo principal de Leif Eriksson et de sa sœur Freydis Eriksson, le conflit du paganisme et du christianisme continuant d'être au centre de l'histoire - comme c'était le cas dans Vikings.

Le spectacle nous emmènerait à travers de nombreuses batailles, retournerait dans un Kattegat encore plus grand (la maison d'origine de Ragnar) et se terminerait avec la bataille de Stamford Bridge 1066 et la fin de l'ère viking.

La suite présente un tout nouveau casting, avec Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) jouant le rôle de Leif. Freydis est joué par Frida Gustavsson (The Witcher) et Leo Suter (Sandition) joue l'ambitieux prix nordique Harald.

Le spectacle a été créé par Jeb Stuart, qui a également écrit le scénario de Die Hard, avec le créateur et historien original des Vikings Michael Hirst agissant en tant que producteur exécutif.

Le réalisateur du premier épisode, Niels Arden Oplev, a également travaillé sur Mr Robot et a dirigé la version originale de The Girl with the Dragon Tattoo.

Bien que Vikings : Valhalla soit une toute nouvelle production, il existe six séries de la série télévisée primée Vikings que vous pouvez rattraper.

Vous n'aurez probablement pas besoin de le voir avant de regarder la suite, mais vous manquerez une émission de crack si vous ne le faites pas.

L'ensemble des six séries a été diffusé pour la première fois sur The History Channel aux États-Unis. En termes de streaming, cependant, il est disponible sur Hulu aux États-Unis, Amazon Prime Video au Royaume-Uni et dans plusieurs autres régions.

À partir de 2024, toutes les émissions originales de Vikings seront hébergées par Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Netflix a publié sa première bande-annonce complète pour Vikings: Valhalla. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Selon Wikipédia, la production d'une deuxième saison s'est terminée fin 2021. Si les effets spéciaux et autres traitements de post-production sont nécessaires, nous imaginons qu'elle sera disponible sur Netflix début 2023.

Écrit par Rik Henderson.