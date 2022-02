Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a introduit une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de supprimer manuellement des émissions et des films de votre ligne "continuer à regarder".

Voici comment - plus tout ce que vous devez savoir.

La plupart des services de streaming ont une version de la ligne "continuer à regarder" de Netflix. C'est l'une des premières choses que vous voyez lorsque vous ouvrez Netflix sur votre téléviseur, votre téléphone ou votre ordinateur portable. À une époque où il y a des millions de choses à diffuser sur des dizaines d'applications de streaming, une ligne "continuer à regarder" vous aide à reprendre facilement les films, émissions et documentaires que vous avez précédemment commencés et que vous devez terminer.

Vous pouvez enfin vous débarrasser des films, émissions et documentaires que vous n'avez jamais fini de regarder de façon excessive et qui ont à jamais encombré la ligne "continuer à regarder" de votre interface utilisateur Netflix. Cela vous donne, à vous et à tous les autres, un peu plus de contrôle sur ce que vous voyez lorsque vous ouvrez Netflix pour la première fois, et cela vous permet de cacher des choses que vous avez potentiellement commencées, que vous n'avez pas aimées et que vous ne voulez plus jamais revoir.

La nouvelle fonctionnalité est déjà disponible sur les applications Web, mobiles et TV de Netflix.

Pour supprimer un titre, il vous suffit de le sélectionner dans la ligne et de faire défiler jusqu'à la nouvelle option " Supprimer de Continuer à regarder ". Sélectionnez une fois pour le supprimer ; sélectionnez deux fois pour annuler rapidement la suppression.

Écrit par Maggie Tillman.