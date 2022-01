Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - He-Man arrive sur Netflix sous forme d'action en direct, alors que Mattel et Netflix concluent un accord pour développer Masters of the Universe en un film à part entière pour le service de streaming.

He-Man a déjà été choisi, avec Kyle Allen – mieux connu pour West Side Story de 2021 – prenant la barre. Il a le pooowweeer. Eh bien, j'espère qu'il pourra aider à redonner vie à la franchise des années 80.

Le scénario a été écrit par les Nee Brothers et David Callaham – ce dernier étant le scénariste de Wonder Woman 1984 – et devrait entrer en production à la mi-2022.

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre ? "Dans Masters of the Universe, un orphelin nommé Adam découvre qu'il est un prince destiné à être le sauveur d'une terre lointaine et doit rapidement apprendre son pouvoir et l'importance de sauver sa véritable patrie d'une force maléfique", lit-on dans le communiqué de Netflix.

On s'attend à ce que ce soit une sortie très différente de la collaboration déjà publiée de Mattel et Netflix, Masters of the Universe: Revelation, qui poursuit la série animée des années 80 sous forme d'animation générée par ordinateur. On ne sait pas encore si le film d'action en direct visera à plaire aux enfants ou à un public plus mature – une série récente de Marvel.

Nous sommes impatients de découvrir qui d'autre a été choisi pour apparaître dans Eternia, l'ennemi juré Skeletor étant un favori évident des fans à anticiper.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre téléviseur ? Notre principale recommandation est l' Amazon Fire TV Stick 4K Max . Le Google Chromecast avec Google TV , le Roku Express 4K , l' Apple TV 4K et l' Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Écrit par Mike Lowe.