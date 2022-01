Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le point de vue de Guillermo del Toro sur Pinocchio a enfin une bande-annonce et une date de sortie après avoir été coincé dans l'enfer du développement pendant des années. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain long métrage en stop-motion, y compris qui il met en vedette, de quoi il s'agit, les bandes-annonces disponibles et où vous pouvez le diffuser.

Pinocchio est décrit comme un "récit sombre et tordu du célèbre conte de fées de Carlo Collodi". Situé pendant le règne fasciste de Benito Mussolini sur l'Italie dans les années 1930, il raconte l'histoire de la marionnette en bois qui prend vie. Mais, contrairement aux récits précédents de l'histoire, Pinocchio (Gregory Mann) de ce film fait des bêtises, joue des tours cruels et ne répond pas aux attentes de son père sculpteur sur bois, Geppetto (David Bradley). Le film présente également - et semble être raconté par - Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), comme on le voit dans la première bande-annonce.

Voici le synopsis du film :

"Le cinéaste primé aux Oscars Guillermo del Toro réinvente le conte italien classique de Pinocchio dans une aventure musicale en stop-motion. Suivez les aventures espiègles de Pinocchio dans sa quête d'une place dans le monde."

Pinocchio est coréalisé par Guillermo del Toro et Mark Gustafson. Il est écrit par del Toro et Matthew Robbins, avec del Toro produisant aux côtés de The Jim Henson Company.

Pinocchio est un film fantastique d'animation musicale en stop-motion mettant en vedette les voix de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro et Burn Gorman. Vous trouverez ci-dessous une liste confirmée des différents personnages et qui les exprime:

Gregory Mann comme Pinocchio

Ewan McGregor comme Sebastian J.Cricket

David Bradley comme maître Geppetto

Ron Perlman comme Mangiafuoco

Tilda Swinton en fée aux cheveux turquoise

Christoph Waltz comme le renard

Cate Blanchett dans le rôle de Sprezzatura le singe

Tim Blake Nelson comme cocher

Finn Wolfhard comme Lampwick/Lucignolo

John Turturro comme Maître Cerise

Burn Gorman en tant que carabinier

Date de sortie aux États-Unis : décembre 2022

Pinocchio sortira en décembre 2022. La date exacte n'a pas encore été révélée.

Del Toro a initialement annoncé le film il y a plus de dix ans, avec une date de sortie en 2013 ou 2014, mais le développement a stagné jusqu'à ce que Netflix acquière le film et reprenne la production il y a quelques années. Gardez à l'esprit que ce film ne doit pas être confondu avec Disney's Pinocchio (2022), une comédie musicale animée par ordinateur en direct, qui arrivera sur Disney + plus tard cette année.

Pinocchio est sur le point de frapper exclusivement Netflix.

Oui, vous pouvez en regarder un en haut de cette page.

Envisagez peut-être de regarder Pinocchio de Disney, un classique animé de 1940 qui a présenté le conte de fées au public du monde entier. Pocket-lint recommande également de regarder Les aventures de Pinocchio, le film d'action en direct de 1996. Bien qu'il s'agisse d'un échec critique et commercial, la boutique de créatures de Jim Henson a créé les marionnettes animatroniques complexes utilisées en conjonction avec des effets visuels en stop-motion. Considérant que The Jim Henson Company produit le nouveau Pinocchio en stop-motion, cela pourrait valoir la peine d'être revisité.

Écrit par Maggie Tillman.