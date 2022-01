Drive to Survive date de sortie de la saison 4 et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Drive to Survive jette un éclairage complètement différent sur la Formule 1. Vous savez peut-être ce qui se passe sur la piste si vous êtes un fan de F1, mais que savez-vous de ce qui se passe en dehors de la piste ?

Même ceux qui ne sont pas dans la F1 seront accros non seulement à l' émission Netflix , mais peut-être aussi au sport - qui est essentiellement le but de l'émission. Avec la saison 4 se concentrant sur l'une des saisons de Formule 1 les plus dramatiques et les plus excitantes à ce jour (à moins que votre Hamilton), nous avons hâte de voir quelles images de paddock les caméras Netflix ont captées.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Drive to Survive saison 4, y compris la date de sortie et comment regarder.

Netflix a confirmé en août 2021 qu'il y aurait bien une saison 4 de Drive to Survive. Jusqu'à présent, il n'a pas confirmé la date de sortie de l'émission, bien que les modèles précédents suggèrent que cela pourrait être dans les deux prochains mois.

La saison 1 est arrivée début mars 2019, la saison 2 fin février 2020 et la saison 3 mi-mars 2021, donc mars est un bon mois à noter dans l'agenda pour le moment.

Lorsque Drive to Survive saison 4 apparaîtra, ce sera sur Netflix, vous devrez donc vous assurer que cet abonnement est prêt si vous voulez voir tout le drame juteux se dérouler sur et hors de la piste.

Les saisons 1, 2 et 3 ont toutes 10 épisodes, il y a donc de fortes chances que la saison 4 ait également 10 épisodes, bien que rien n'ait encore été confirmé par Netflix.

La saison 4 couvrira la saison 2022 de Formule 1 qui a vu Max Verstappen battre Lewis Hamilton au titre et un dernier tour très dramatique.

Si vous suivez la Formule 1, vous connaîtrez les résultats et le déroulement de la saison elle-même, mais ce sont les images des coulisses du paddock qui rendent cette série Netflix si excitante et si regardable, même si vous connaissez le résultat.

Ce qui sera intéressant pour cette saison, c'est la façon dont Netflix parvient à raconter l'histoire sans Max Verstappen, qui joue naturellement un grand rôle. Verstappen a déclaré à l'Associated Press qu'il n'aimait pas faire partie de la série et a affirmé que Netflix "avait simulé quelques rivalités".

Il a ajouté: "J'ai décidé de ne pas en faire partie et je n'ai plus donné d'interviews après cela car il n'y a rien que vous puissiez montrer".

Les saisons 1 à 3 sont toutes disponibles pour être visionnées sur Netflix afin que vous puissiez rattraper les saisons 2019, 2020 et 2021 F1 avant la sortie de la prochaine saison.

Une saison 5 de Drive to Survive n'a pas encore été officiellement confirmée et il est probable que nous devrons attendre quelques mois de plus avant qu'elle ne le soit, mais nous mettrons à jour cette fonctionnalité lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Britta O'Boyle.