(Pocket-lint) - Le drame policier Ozark n'a pas seulement été un succès auprès des téléspectateurs de Netflix , il a récolté plusieurs nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes depuis ses débuts en 2017 – en remportant plusieurs.

Mettant en vedette Jason Bateman et Laura Linney dans le rôle des Byrdes, une équipe de blanchiment d'argent mari et femme, il s'agit d'une série tendue et magnifiquement conçue qui atteindra bientôt un crescendo avec sa quatrième et dernière saison, qui devrait bientôt revenir au service de streaming.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

La dernière saison d'Ozark sortira en deux parties cette année, avec la première de la saison 4 partie 1 le 21 janvier 2022.

La deuxième partie sera disponible plus tard cette année.

Ozark saison 4 partie 1 sera diffusée exclusivement sur Netflix.

La quatrième et dernière saison d'Ozark sera divisée en deux parties de sept épisodes. Le deuxième lot sera disponible plus tard en 2022.

La saison 4 reprend naturellement là où la saison 3 s'était arrêtée, les Byrdes étant renvoyés au Missouri par Navarro pour empêcher Darlene de renouveler son entreprise d'héroïne. De toute évidence, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.

Les acteurs survivants reviennent tous dans leurs rôles d'origine. Cela inclut Jason Bateman et Laura Linney dans le rôle de Marty et Wendy Byrde, et la superbe JUlia Garner dans le rôle de Ruth Langmore.

Felix Solis aura également plus de temps d'antenne en tant qu'Oscar Navarro – le seigneur de la drogue mexicain – si la bande-annonce officielle en est une indication.

Les 30 épisodes des saisons 1 à 3 d'Ozark sont désormais disponibles en streaming sur Netflix, en 4K HDR ou Dolby Vision si votre téléviseur le prend en charge.

Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de la saison 4, partie 1, ci-dessous.

Après la deuxième partie de la saison 4 diffusée, ce sera véritablement la fin pour les Byrdes et Ozark. Il conclura l'histoire commencée il y a cinq ans.

Écrit par Rik Henderson.